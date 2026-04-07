Πρόταση €55 δισ. για την εξαγορά της Universal Music κατέθεσε ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν

Κλείσιμο

Πρόταση εξαγοράς ύψους 55 δισ. ευρώ για την Universal Music Group κατέθεσε ητου δισεκατομμυριούχου επενδυτή, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να μεταφέρει την εισηγμένη της εταιρείας από το Άμστερνταμ στη Νέα Υόρκη.Η πρόταση προβλέπει τη συγχώνευση της Universal με εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC) που έχει συστήσει ο Μπιλ Άκμαν.Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Universal θα λάβουν 5,05 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή — συνολικά περίπου 9,4 δισ. ευρώ — καθώς και 0,77 μετοχές της νέας εταιρείας για κάθε μετοχή που κατέχουν.Η αποτίμηση της Universal ανέρχεται περίπου, με την τιμή ανά μετοχή να προσδιορίζεται στα 30,40 ευρώ, όπως ανέφερε η Pershing Square, η οποία διατηρεί συμμετοχή στην εταιρεία από το 2021.Ανακοινώνοντας την πρόταση, ο Μπιλ Άκμαν υποστήριξε ότι η μετοχή της Universal έχει υποαποδώσει για λόγους που δεν σχετίζονται με τα θεμελιώδη της επιχείρησης.«Η μετοχή της UMG έχει μείνει πίσω λόγω παραγόντων που δεν σχετίζονται με την απόδοση του μουσικού της χαρτοφυλακίου και, κυρίως, όλοι αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής», ανέφερε.Η Universal είναι η μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία παγκοσμίως, με καλλιτέχνες όπως η Τέιλορ Σουίφτ και ο Κέντρικ Λαμάρ, και αποτελεί έναν από τους «τρεις μεγάλους» του κλάδου, μαζί με τη Sony Music και τη Warner Music.Η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει άνω του 30% το τελευταίο εξάμηνο, εν μέσω ανησυχιών ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να συμπιέσει τα έσοδα της μουσικής βιομηχανίας.Παράλληλα, η Pershing Square επισημαίνει ότι η αποτίμηση της Universal επηρεάστηκε αρνητικά από την έλλειψη σαφούς στρατηγικής κατανομής κεφαλαίων, καθώς και από την υποτίμηση της συμμετοχής της στην πλατφόρμα streaming Spotify.