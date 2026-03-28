Χρυσός: Μετά το ράλι η διόρθωση – Ποιοι «βλέπουν» ευκαιρίες
Οι πτωτικές πιέσεις στον χρυσό, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας και του πολέμου στο Ιράν, αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία αγοράς από επενδυτές ενώ οι κεντρικές τράπεζες προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους
Οι αγοραστές που αναζητούν… ευκαιρίες εμφανίζονται στην αγορά χρυσού μετά το μεγαλύτερο sell off των τελευταίων ετών, βοηθώντας να παραμείνει αμετάβλητη η ιστορική τριετής ανοδική πορεία του χρυσού.
Οι τιμές του χρυσού έχουν πέσει κατά 15% αυτόν τον μήνα, δοκιμάζοντας την πίστη των «ταύρων» του χρυσού. Αυτό έχει αφήσει κάποιους να αμφιβάλλουν για τα διαπιστευτήρια του πολύτιμου μετάλλου ως ασφαλούς καταφυγίου, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν απειλεί να ανατρέψει την παγκόσμια οικονομία.
Η κατάρρευση ήρθε καθώς μια ευρύτερη πώληση σε μετοχές, ομόλογα και νομίσματα ώθησε τους επενδυτές να πουλήσουν χρυσό για να καλύψουν τις απώλειες αλλού. Η Τουρκία έχει επίσης αποφορτίσει τα αποθέματά της για να στηρίξει το νόμισμά της και, ενώ οι πωλήσεις της δεν ήταν η μοναδική αιτία για την πτώση των τιμών, υπάρχουν ανησυχίες ότι καθώς ο πόλεμος εντείνεται, μια ευρύτερη ομάδα κεντρικών τραπεζών ενδέχεται να αρχίσει να πουλάει.
