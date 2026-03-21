Οι ΗΠΑ αίρουν για 30 ημέρες ορισμένες κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Η προσωρινή άρση των κυρώσεων αφορά μόνο για ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε πλοία, δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ
Η αμερικανική κυβέρνηση άρει προσωρινά ορισμένες κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο, επιτρέποντας την πώληση ιρανικού πετρελαίου που είναι εγκλωβισμένο στη θάλασσα. Η κίνηση αυτή έχει στόχο να ανακουφίσει τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου.
Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η προσωρινή άρση των κυρώσεων είναι «στενά στοχευμένη» και έχει διάρκεια 30 ημερών, μόνο για ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε πλοία. Ο ίδιος εξήγησε ότι η κίνηση αυτή επιτρέπει την πώληση πετρελαίου που είχε μείνει «παγιδευμένο» λόγω των εμποδίων στη ναυτιλία.
«Ανοίγοντας προσωρινά αυτή την υπάρχουσα ποσότητα για τον κόσμο, οι ΗΠΑ θα φέρουν γρήγορα περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές, επεκτείνοντας την παγκόσμια ενεργειακή προσφορά και βοηθώντας στην ανακούφιση από τις προσωρινές πιέσεις στην προσφορά λόγω του Ιράν», ανέφερε.
«Ουσιαστικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα βαρέλια ιρανικού πετρελαίου σε βάρος της Τεχεράνης, προκειμένου να διατηρήσουμε τις τιμές σε χαμηλό επίπεδο καθώς συνεχίζουμε την επιχείρηση "Επική Οργή"», συμπλήρωσε ο Μπέσεντ.
Η κυβέρνηση του Ιράν τόνισε χθες Παρασκευή ότι δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν στις διεθνείς αγορές. «Επί του παρόντος, το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου στη θάλασσα ή πλεόνασμα για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών και οι δηλώσεις του αμερικανού υπουργού Οικονομικών στοχεύουν μόνο στο να δώσουν ελπίδα στους αγοραστές», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σαμάν Γοντοσί, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, αν και έπεσαν από τα 119 δολάρια το βαρέλι του πετρελαίου Brent την προηγούμενη μέρα, στα περίπου 107 δολάρια το πρωί της επόμενης. Πριν από τον πόλεμο, η τιμή του πετρελαίου ήταν περίπου 72 δολάρια το βαρέλι.
Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με το Ιράν να επιτίθεται σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και να εμποδίζει τη διέλευση καυσίμων από το Στενό του Ορμούζ. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει τιμητικά σοκ και ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες στον παγκόσμιο οικονομικό ιστό.
«🚨 BREAKING: In a genius move, President Trump and Sec. Scott Bessent just UN-SANCTIONED Iranian oil that was already loaded onto ships— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 20, 2026
Bessent had said this is using Iranian oil AGAINST them to unleash more supply and lower prices while the war continues and possibly winds down… pic.twitter.com/DFUn8BKO2D
