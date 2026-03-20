Σε χαμηλό τεσσάρων μηνών το Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 3,2%
Σε χαμηλό τεσσάρων μηνών το Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 3,2%
«Θρίλερ» στο ταμπλό – Κοντά στα €500 εκατ. ο τζίρος λόγω rebalancing - Χτύπησε κόκκινο η μεταβλητότητα σε όλα τα χρηματιστήρια - Ισχυρές αναταράξεις στην αγορά ομολόγων
«Τρενάκι του τρόμου» θύμισε η πορεία που ακολούθησε το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς το σκηνικό αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές μεταφέρθηκε και στο εσωτερικό. Ο πόλεμος στο Ιράν και η έκρυθμη κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες «ανεβοκατεβαίνουν» πλέον ανεξέλεγκτα. Η συνθήκη αυτή έχει φέρει με τη σειρά της αναταράξεις στην αγορά ομολόγων, με τις αποδόσεις των κρατικών τίτλων να αυξάνονται σημαντικά.
Στην εγχώρια αγορά οι εναλλαγές ήταν συνεχείς στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη, ο οποίος διαπραγματεύθηκε σε εύρος περίπου 47 μονάδων. Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/3), ο ΓΔ υποχώρησε κατά -0,6% και έκλεισε στις 2.064,77 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας, ενώ το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.111,90 μονάδες.
Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων μηνών και συγκεκριμένα από τις 21 Νοεμβρίου (2.061,69 μονάδες). Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης σημείωσε πτώση -3,18%. Παράλληλα, χάνει -9,34% εντός του Μαρτίου. Οι φετινές απώλειες αγγίζουν το -2,64%. Σε υψηλά επίπεδα «εκτινάχθηκε» σήμερα η συναλλακτική δραστηριότητα, πλησιάζοντας τα 500 εκατ. ευρώ, λόγω της αναδιάρθρωσης (rebalancing) στους δείκτες του FTSE Russell και του Stoxx.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς αυξάνεται κατά +2,9% (σχεδόν 11 μονάδες βάσης) και διαμορφώνεται στο 3,879%. Η απόδοση του αντίστοιχου αμερικανικού ανέρχεται σε 4,392%, του γαλλικού σε 3,75%, του ιταλικού σε 3,956% και του γερμανικού ξεπερνά το 3% (3,0356%). Παράλληλα, η απόδοση του βρετανικού ξεπερνά το 5% (πλέον στο 5,018%) και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.
Στα ύψη η μεταβλητότητα, «X Factor» οι κεντρικές τράπεζες – Η προσοχή πλέον στην ετυμηγορία της Scope
Ο πόλεμος στο Ιράν, η αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την ψυχολογία των επενδυτών. Αν και η αγορά αναζητά ενδείξεις για έναν σύντομο τερματισμό της σύρραξης, οι ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία διατηρούν τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.
Παράλληλα, το βλέμμα παραμένει στραμμένο στις κεντρικές τράπεζες. Ο κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου πληθωριστικού σοκ έχει περιπλέξει τον σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής, με τις αγορές να στοιχηματίζουν πλέον στη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα. Ενόψει του Σαββατοκύριακου, η επιφυλακτικότητα αναμένεται να κυριαρχήσει, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την αύξηση της έκθεσής τους αναμένοντας πιο ξεκάθαρες γεωπολιτικές εξελίξεις.
Στις εγχώριες εξελίξεις, σήμερα έλαβε χώρα η τριπλή λήξη στα παράγωγα (triple witching) για τα συμβόλαια Μαρτίου. Πραγματοποιήθηκε επίσης το rebalancing στους δείκτες του FTSE Russell και του Stoxx. Ως αποτέλεσμα η συναλλακτική δραστηριότητα ανήλθε σε υψηλά επίπεδα λόγω των αυξημένων ροών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Αργότερα, η Scope Ratings θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο. Υπενθυμίζεται ότι ο γερμανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με BBB και θετικές προοπτικές (outlook).
Οι αλλαγές στους δείκτες FTSE All World και Stoxx θα τεθούν επίσημα σε ισχύ κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 23 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις μεταβολές στους δείκτες FTSE Global Equity που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, η Credia Bank προστέθηκε στον δείκτη FTSE Emerging Europe Large Cap, ενώ η Viohalco μεταφέρθηκε από τον FTSE Emerging Europe Mid Cap στον Large Cap. Ως αποτέλεσμα, ο FTSE All-World θα περιλαμβάνει 30 ελληνικές μετοχές. Οι δείκτες Stoxx περιλαμβάνουν την προσθήκη των ΕΤΕ, Viohalco, Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους δείκτες Stoxx Greece Universal.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν σήμερα οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΕΥΔΑΠ, καθώς η πρώτη -μέσω της θυγατρικής Urban Services- αύξησε το ποσοστό της στην ΕΥΔΑΠ στο 12,52%, από 9,71% προηγουμένως, μετά την απόκτηση πρόσθετου μεριδίου 2,81% με πωλητή την WestBourne. Με αυτό τον τρόπο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει τη θέση της ως βασικού ιδιώτη μετόχου εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του τομέα των υπηρεσιών ύδρευσης και στα επικείμενα έργα ΣΔΙΤ.
Έντονα πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και βρέθηκαν νωρίτερα σε ανοδικό έδαφος. Η επιφυλακτικότητα διατηρείται καθώς οι traders ποντάρουν πλέον σε αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί πλέον κατά -1,5% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου χάνουν μεταξύ -1,3% και -1,8%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Στην εγχώρια αγορά οι εναλλαγές ήταν συνεχείς στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη, ο οποίος διαπραγματεύθηκε σε εύρος περίπου 47 μονάδων. Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/3), ο ΓΔ υποχώρησε κατά -0,6% και έκλεισε στις 2.064,77 μονάδες, που ήταν και το χαμηλό ημέρας, ενώ το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.111,90 μονάδες.
Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων μηνών και συγκεκριμένα από τις 21 Νοεμβρίου (2.061,69 μονάδες). Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης σημείωσε πτώση -3,18%. Παράλληλα, χάνει -9,34% εντός του Μαρτίου. Οι φετινές απώλειες αγγίζουν το -2,64%. Σε υψηλά επίπεδα «εκτινάχθηκε» σήμερα η συναλλακτική δραστηριότητα, πλησιάζοντας τα 500 εκατ. ευρώ, λόγω της αναδιάρθρωσης (rebalancing) στους δείκτες του FTSE Russell και του Stoxx.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς αυξάνεται κατά +2,9% (σχεδόν 11 μονάδες βάσης) και διαμορφώνεται στο 3,879%. Η απόδοση του αντίστοιχου αμερικανικού ανέρχεται σε 4,392%, του γαλλικού σε 3,75%, του ιταλικού σε 3,956% και του γερμανικού ξεπερνά το 3% (3,0356%). Παράλληλα, η απόδοση του βρετανικού ξεπερνά το 5% (πλέον στο 5,018%) και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.
Στα ύψη η μεταβλητότητα, «X Factor» οι κεντρικές τράπεζες – Η προσοχή πλέον στην ετυμηγορία της Scope
Ο πόλεμος στο Ιράν, η αβεβαιότητα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την ψυχολογία των επενδυτών. Αν και η αγορά αναζητά ενδείξεις για έναν σύντομο τερματισμό της σύρραξης, οι ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία διατηρούν τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.
Παράλληλα, το βλέμμα παραμένει στραμμένο στις κεντρικές τράπεζες. Ο κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου πληθωριστικού σοκ έχει περιπλέξει τον σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής, με τις αγορές να στοιχηματίζουν πλέον στη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα. Ενόψει του Σαββατοκύριακου, η επιφυλακτικότητα αναμένεται να κυριαρχήσει, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την αύξηση της έκθεσής τους αναμένοντας πιο ξεκάθαρες γεωπολιτικές εξελίξεις.
Στις εγχώριες εξελίξεις, σήμερα έλαβε χώρα η τριπλή λήξη στα παράγωγα (triple witching) για τα συμβόλαια Μαρτίου. Πραγματοποιήθηκε επίσης το rebalancing στους δείκτες του FTSE Russell και του Stoxx. Ως αποτέλεσμα η συναλλακτική δραστηριότητα ανήλθε σε υψηλά επίπεδα λόγω των αυξημένων ροών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Αργότερα, η Scope Ratings θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο. Υπενθυμίζεται ότι ο γερμανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με BBB και θετικές προοπτικές (outlook).
Οι αλλαγές στους δείκτες FTSE All World και Stoxx θα τεθούν επίσημα σε ισχύ κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 23 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις μεταβολές στους δείκτες FTSE Global Equity που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, η Credia Bank προστέθηκε στον δείκτη FTSE Emerging Europe Large Cap, ενώ η Viohalco μεταφέρθηκε από τον FTSE Emerging Europe Mid Cap στον Large Cap. Ως αποτέλεσμα, ο FTSE All-World θα περιλαμβάνει 30 ελληνικές μετοχές. Οι δείκτες Stoxx περιλαμβάνουν την προσθήκη των ΕΤΕ, Viohalco, Metlen και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους δείκτες Stoxx Greece Universal.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν σήμερα οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΕΥΔΑΠ, καθώς η πρώτη -μέσω της θυγατρικής Urban Services- αύξησε το ποσοστό της στην ΕΥΔΑΠ στο 12,52%, από 9,71% προηγουμένως, μετά την απόκτηση πρόσθετου μεριδίου 2,81% με πωλητή την WestBourne. Με αυτό τον τρόπο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύει τη θέση της ως βασικού ιδιώτη μετόχου εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του τομέα των υπηρεσιών ύδρευσης και στα επικείμενα έργα ΣΔΙΤ.
«Ασανσέρ» οι διεθνείς αγορέςΝέες απώλειες καταγράφει σήμερα η Wall Street, καθώς τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές του πετρελαίου απομακρύνουν τους επενδυτές από τις μετοχές. Νωρίτερα, οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πιο γρήγορα από όσο πιστεύει ο κόσμος, είχαν μετριάσει τις ανησυχίες με αποτέλεσμα τα futures να υποδεικνύουν ανοδικό ξεκίνημα. Ωστόσο, οι βασικοί δείκτες υποχωρούν πλέον, με τον Dow Jones στο -0,4%, τον S&P 500 στο -0,8% και τον Nasdaq στο -1,2%. Μάλιστα, η αμερικανική αγορά οδεύει προς την τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, με τους δείκτες να απέχουν τουλάχιστον 8% από τα πρόσφατα ρεκόρ, ένα ποσοστό που συνιστά τεχνική διόρθωση.
Έντονα πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και βρέθηκαν νωρίτερα σε ανοδικό έδαφος. Η επιφυλακτικότητα διατηρείται καθώς οι traders ποντάρουν πλέον σε αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί πλέον κατά -1,5% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου χάνουν μεταξύ -1,3% και -1,8%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα