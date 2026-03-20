Οι (πάντοτε) διστακτικοί Ευρωπαίοι, το rally ’round the flag του Κ.Μ, το ξενοδοχείο «Μπάρμπι», η γλυκιά Ζωίτσα, ο Νίκος και ο Οδυσσέας,τα εφοπλιστικά deals του πολέμου
Χαίρετε, όσο προχωρούν οι ημέρες (και οι νύχτες) πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόσο η αγωνία παγκοσμίως κορυφώνεται
Εως προχθές υπήρχε η αίσθηση ότι τηρούνται τα όρια, αλλά τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά το χτύπημα των Iσραηλινών σε υποδομές ενέργειας του Ιράν και έπειτα η ανταπόδοση αυτών σε αντίστοιχα διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων χωρών του Κόλπου. Ο αντίκτυπος στις αγορές ήρθε άμεσα, στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και στα χρηματιστήρια.
Η Σύνοδος και οι αποφάσεις
-Όπως αναμενόταν, η χθεσινή Σύνοδος Κορυφής δεν παρήγαγε μια κοινή απόφαση των Ευρωπαίων έναντι της διαφαινόμενης ενεργειακής κρίσης, καθώς δεν επηρεάζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο και επίσης οι ανατιμήσεις στην αγορά του αερίου που επηρεάζει το ρεύμα δεν είναι ίδιες με αυτές της αγοράς πετρελαίου. Το νόημα από εδώ και πέρα είναι η ευελιξία που θα έχουν τα κράτη-μέλη για εθνικά μέτρα που θα υπερβαίνουν τις τρέχουσες δημοσιονομικές τους δυνατότητες και θα αφορούν τις "οροφές δαπανών". Η Κομισιόν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά με τις γνωστές ταχύτητες των Βρυξελλών.
Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός άμυνας
-Εκτός από τα οικονομικά πάντως, ο Κ.Μ έκανε χθες και μια αναφορά που ίσως πέρασε "στα ψιλά": με αφορμή το παράδειγμα της επίθεσης στην Κύπρο, έθεσε επί τάπητος την ανάγκη για έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό ευρωπαϊκής απάντησης, σε περίπτωση που προκύπτει επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που προβλέπει το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο όμως τώρα λειτουργεί μόνο έπειτα από αίτηση του κράτους-μέλους και έχει να γίνει από την περίπτωση της Γαλλίας, μετά την επίθεση στο Μπατακλάν. Μια αντιπαραβολή για κάποιους είναι ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας, με μια κεντρική δομή για το RescEU που κάνει έναν ευρωπαϊκό συντονισμό. Βεβαίως, ακόμα δεν είμαστε εκεί, καθώς ειδικά σε στρατιωτικά θέματα τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι γενικά δυσκοίλια. Ο Μητσοτάκης όμως θέλει να ανοίξει η συζήτηση και το έχει αναφέρει και σε άλλες πρόσφατες παρεμβάσεις του, όπως στο Foreign Policy. Παρόμοιο ζήτημα έθεσε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης προερχόμενος στη Σύνοδο, προσθέτοντας ότι θα το βάλει ως θέμα συζήτησης στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει 23 και 24 Απριλίου στην Κύπρο, που έχει την Προεδρία της Ε.Ε.
Δημοσκοπήσεις - πόλεμος αλά covid
-Οι εχθροί του θα έλεγαν στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, οι φίλοι του τον φωνάζουν Γκαστόνε (γιατί είναι τυχερός) αλλά ό,τι και να λέμε ο Μητσοτάκης για να παίρνει πόντους πάνω σε κρίσεις κάτι κάνει καλύτερο από τους άλλους. Σας το είχα πει από την αρχή της εβδομάδας ότι οι δημοσκόποι το έβλεπαν ότι η ΝΔ και κυρίως ο Κ.Μ έχει πάει ψηλά λόγω κρίσης, το διαπιστώσατε και χθες από τις δημοσκοπήσεις. Εγώ ρώτησα τη δική μου δημοσκοπική πηγή και το Μ.Μ και πήρα περίπου την ίδια εικόνα με όσα σε αδρές γραμμές περιγράφονται και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις της Metron Analysis (Mega) και της MRB (OPEN), ίσως λίγο πιο καθαρά. Λοιπόν η ΝΔ είναι στο 34%, ο Μητσοτάκης έχει πάρει 4 μονάδες στην ερώτηση περί καταλληλότητος, αυξημένα είναι και τα ποσοστά για αυτοδυναμία της ΝΔ. Όμως έχει σημασία, όπως λέει η πηγή, ότι ναι μεν μεγάλη άνοδος συνέβη με τα τελευταία πολεμικά γεγονότα, αλλά η κυβέρνηση έχει μία ανοδική πορεία από τον Ιανουάριο. Άφησε πίσω της τον κακό Δεκέμβριο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πήρε με τα μέτρα Πιερρακάκη (ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ) και κορυφώθηκε τώρα όπως είπα με το γνωστό «effect rally round the flag». Επαναλαμβάνω, βοηθάει και το τσίρκο της αντιπολίτευσης, έτσι;
Τα τηλεφωνήματα που "ξεκλείδωσαν" τους βενζινάδες
-Παλιά καραβάνα στις διαπραγματεύσεις ο Θεοδωρικάκος, δεν ήθελε να ρισκάρει την εικόνα μιας απεργίας σε αρκετά πρατήρια βενζίνης, γι' αυτό και η χθεσινή συζήτηση με τους πρατηριούχους ήταν εξαντλητική και κράτησε 3 ώρες. Πάντως, ακόμα και οι "σκληροί" που εκπροσωπούν τα πρατήρια της περιφέρειας έφυγαν με συναινετική διάθεση, αν και υπογράμμισαν ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξαναδεί το θέμα του ΕΦΚ στα καύσιμα. Μετά το μέτωπο με τις λαϊκές αγορές, λύθηκε και ο γόρδιος δεσμός με τα πρατήρια και μάλιστα για το θέμα χρειάστηκαν τηλεφωνήματα του υπουργού Θεοδωρικάκου με τον Θάνο Πετραλιά που κρατάει το ταμείο στο ΓΛΚ και τον Γιώργο Πιτσιλή της ΑΑΔΕ, ενώ ήταν σε εξέλιξη η σύσκεψη, προκειμένου να "κλειδώσει" αυτό το voucher ύψους 3.000 ευρώ για κάθε πρατηριούχο, προκειμένου να εγκαταστήσει νέο σύστημα εισροών-εκροών. Με κάτι έπρεπε να φύγουν και οι βενζινάδες, από τη στιγμή που το πλαφόν ήταν μη διαπραγματεύσιμο.
Νέα ραντεβού με Chevron και Exxon
-Μπορεί ενεργειακά στον κόσμο να γίνεται ο κακός χαμός, αλλά η ζωή συνεχίζεται και εμείς εδώ έχουμε και δουλειές στα δικά μας κοιτάσματα. Κάπως έτσι ο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν χθες στη Βουλή για την ΠΝΠ για τα μέτρα, αναχωρεί μέσα στο ΣΚ για το Χιούστον του Τέξας, όπου τη Δευτέρα μαζί με τον υφυπουργό Τσάφο θα συμμετάσχουν στην μεγαλύτερη έκθεση για την ενέργεια στον κόσμο (CERAWeek). Στο περιθώριο αυτής, μαθαίνω, θα έχει συναντήσεις με τους αμερικανικούς κολοσσούς Chevron και ExxonMobil, με σκοπό την επιτάχυνση της ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο σε κάτω από 12 μήνες και των σεισμικών και γεωφυσικών ερευνών νοτίως της Κρήτης.
Το «καρφί» της Ζωής στον Ανδρουλάκη
Το «καρφί» της Ζωής στον Ανδρουλάκη
-Είναι πασιφανές ότι η διαγραφή του Οδυσσέα δυσαρέστησε το «σύμπαν» στο ΠΑΣΟΚ, μέσα κι έξω από τη Βουλή. Ο Κωνσταντινόπουλος δέχθηκε εκατοντάδες συγχαρητήρια τηλεφωνήματα για τη στάση του όλες αυτές τις μέρες, σχεδόν απ’ όλα τα κόμματα και από τους περισσότερους βουλευτές, από τον Αλέξη Τσίπρα που είχε ακούσει τα μύρια όσα από τον Κωνσταντινόπουλο στο παρελθόν και από απλό κόσμο στην Αρκαδία. Το καλύτερο όμως ενσταντανέ δεν ήταν τηλεφωνικό - έγινε σε…ζωντανή σύνδεση στη Βουλή, όταν ο Οδυσσέας μία ημέρα πριν από την παραίτησή του μπήκε να «σταυρώσει» τον αντικαταστάτη του στην αντιπροεδρία της Βουλής, τον Πάρι Κουκουλόπουλο. Μπήκε φουριόζος στην Ολομέλεια για την ονομαστική ψηφοφορία και στάθηκε κοντά στα έδρανα του ΚΚΕ και της Πλεύσης. Κάτι είπαν με την Κωνσταντοπούλου η οποία στη συνέχεια τι έκανε, λέτε; Πλησίασε στα έδρανα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, πέρασε στην πρώτη σειρά και όταν έφτασε μπροστά στον πρόεδρο Νίκο γύρισε τάχα μου τυχαία και του είπε για την απόφαση του Οδυσσέα να παραδώσει την έδρα: «Καλά, τρομερή η κίνηση του Κωνσταντινόπουλου!». Τι να πει και ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές (!), κατά δήλωσή του πάντα; Γέλασε αμήχανα και δεν είπε λέξη. Αγαπώ τη Ζωή…
Το δίδυμο Πάρι-Οδυσσέα στην κρίση
-Η αλήθεια είναι ότι οι «χμερ» βουλευτές του Νίκου μας (υπάρχουν και τέτοιοι!) απουσίαζαν από τη Βουλή όταν χθες ανέβηκε στο βήμα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος για την αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Από κάτω όμως στα έδρανα του ΠΑΣΟΚ ήταν 13 βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Ευαγγελία Λιακούλη και ο αντικαταστάτης του στην αντιπροεδρία Πάρις Κουκουλόπουλος. Με τον Πάρι ο Οδυσσέας, αν και από διαφορετικές γενιές, έχουν φάει μαζί ψωμί και αλάτι – π.χ. επί προέδρου Βενιζέλου όταν το ΠΑΣΟΚ έδειχνε ότι πνέει τα λοίσθια, ο μεν Κουκουλόπουλος εκλέχτηκε Γραμματέας του κόμματος, ο δε Κωνσταντινόπουλος ανέλαβε το δύσκολο έργο του εκπροσώπου Τύπου. Ακόμη κι όταν ακολούθησαν διαφορετικές εσωκομματικές διαδρομές από τότε μέχρι σήμερα, συνέχισαν να έχουν στενή συνεργασία. Γι’ αυτό και ο Πάρις προτίμησε τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ (δεν ανέβηκε στο προεδρείο) για να χαιρετίσει τον φίλο του. Το «γεια και τα λέμε» στον Οδυσσέα εκφράστηκε με αγκαλιές, φιλιά και ένα παρατεταμένο διαπαραταξιακό χειροκρότημα στο τέλος της ομιλίας του. Κάποιοι μάλιστα σηκώθηκαν όρθιοι για να τον τιμήσουν - κι ας πέταξε αιχμές δηλητηρίου στον αρχηγό. Ο δε Γερουλάνος δήλωσε ότι ελπίζει να μην ήταν οριστικό το «αντίο» του Οδυσσέα στη Βουλή.
Το "ταμείο" του Πτωχού
-Σπανίως αναφέρομαι στα αυτοδιοικητικά, αλλά εν προκειμένω ένας από τους πιο ήπιους περιφερειάρχες, ο Δημήτρης Πτωχός της Πελοποννήσου, έκανε "ταμείο" για τον χρόνο που έχει διανύσει στο τιμόνι της Περιφέρειας, με στοιχεία, νούμερα και πολιτικό στίγμα. Η παρουσίαση περιέχει αυξημένους πόρους, απορροφήσεις που τρέχουν και έργα που βγαίνουν από τα χαρτιά. Συνεπώς, αυτό που είπε ο Πτωχός ότι "η Πελοπόννησος αλλάζει" έχει και συνοδευτικά νούμερα που το στηρίζουν, ενώ γενικώς στην πιάτσα συζητείται ότι στην Τρίπολη γίνεται προσπάθεια να στηθεί ένα νέο μοντέλο διοίκησης, πιο τεχνοκρατικό, με μετρήσιμους δείκτες και "εκτεθειμένο" στην κρίση των πολιτών.
Αφοί Βαρβιτσιώτη…
-Γράφαμε προχθές (από ΦΕΚ) ότι οι Αφοί Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδης, Θωμάς, Κωνσταντίνος και Ελένη, κάνουν εταιρεία και μπαίνουν στο real estate. Ακολούθησε τηλέφωνο (σε μας), γέλια και διευκρινίσεις «θα κάνουμε το οικογενειακό ακίνητό μας στην οδό Γενναδίου ένα μικρό μπουτίκ ξενοδοχείο, αυτό είναι όλο». Με το καλό, να μας καλέσετε για drink.
Ανησυχία Καραμούζη
-Aνήσυχος εμφανίστηκε ο Νίκος Καραμούζης για τις συνέπειες στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν, εφόσον συνεχιστεί και κλιμακωθεί. Ο εκτελεστικός πρόεδρος του επενδυτικού κεφαλαίου SMERemediumCap στο περιθώριο εκδήλωσης για το επενδυτικό πλάνο ύψους άνω των 12 εκατ. ευρώ στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου Άροσις-Γη Βοΐου και Organic3S, έκανε λόγο για έναν απρόβλεπτο Πρόεδρο και ασύμμετρες επιπτώσεις εάν οι πολεμικές συγκρούσεις διαρκέσουν επί μακρόν και συνεχίσουν να καταστρέφονται κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή του Κόλπου. Στην περίπτωση αυτή προέβλεψε πως ο πληθωρισμός στην Ευρώπη θα ανέβει σε υψηλά επίπεδα, ενδεχομένως και 4-5% αφού «οι υποδομές δεν αποκαθίστανται την επόμενη ημέρα, θα χρειαστεί χρόνος και υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε κατάσταση αυξανόμενου πληθωρισμού που θα προκαλέσει αύξηση επιτοκίων και να περάσουν οι οικονομίες σε ύφεση». Όπως τόνισε, η Ευρώπη θα βρεθεί προ σημαντικών πιέσεων, καθώς το αμερικανικό αέριο είναι πιο ακριβό και υπογράμμισε πως μπαίνουμε σε κρίσιμη φάση, καθώς εάν η σύρραξη δεν τελειώσει σε 3-4 εβδομάδες, τότε η ζημιά στην οικονομία θα καταστεί σοβαρή.
Θα γίνει το πάρτι του αιώνα
-Ο έμπειρος Ν. Καραμούζης έβαλε και μια ακόμη διάσταση στο τραπέζι και συγκεκριμένα το διαρκώς διογκούμενο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ. Υπογράμμισε πως θα πρέπει να έχουμε σταθερά στραμμένη την προσοχή μας στην πορεία του αμερικανικού χρέους που πλέον έφτασε στα 38,86 τρισ. δολάρια και βαίνει αυξανόμενο καθώς υπολογίζεται πως ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στις ΗΠΑ περίπου 1 δισ. δολάρια την ημέρα. Μάλιστα όπως έγινε γνωστό το Πεντάγωνο θα καταθέσει αίτημα για επιπλέον χρηματοδότηση περίπου $200 δισ. για τον πόλεμο στο Ιράν, το οποίο μπορεί να καταθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στο Κογκρέσο. Αν συνεχιστεί η διόγκωση του χρέους με ταχείς ρυθμούς δεν αποκλείεται, είπε ο Καραμούζης, οι αγορές κάποια στιγμή να αξιολογήσουν εκ νέου το ζήτημα του αμερικανικού χρέους και τότε, όπως είπε, θα γίνει το πάρτι του αιώνα.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΕΥΔΑΠ και η διαχείριση μεγάλων έργων ΣΔΙΤ για τους υδάτινους πόρους
-H μοναδική μετοχή της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που κινήθηκε ανοδικά και αισιόδοξα χθες στο πτωτικό Χρηματιστήριο ήταν φυσικά η ΕΥΔΑΠ (+ 4,88% στα 9,24 ευρώ). Είχε προηγηθεί το μεγάλο πακέτο το 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου της (3 εκατ. μετοχές συνολικής αξίας 29,1 εκατ.) που άλλαξε χέρια στα 9,70 ευρώ, δηλαδή +10,1% από το προχθεσινό κλείσιμο (8,81). Ο πωλητής ήταν το βρετανικής ιθαγένειας fund WestBourne και αγοραστής ο Όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που -φανερά πλέον- παίρνει τη θέση στο τραπέζι των κρίσιμων αποφάσεων της ΕΥΔΑΠ κατέχοντας μερίδιο 12,8% αφού πριν από λίγες μέρες, μέσω της URBAN SERVICES, είχε ήδη πάρει το 9,71% της ΕΥΔΑΠ από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund Τζον Πόλσον, στην τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και με μικρότερο ποσοστό ο Γιώργος Σαλονίκης, είναι πλέον οι δύο πιο ισχυροί ιδιώτες μέτοχοι της ΕΥΔΑΠ και στην αγορά λένε πως οι προοπτικές αυτής της συνεργασίας θα φανούν σύντομα. Η αγορά ερμηνεύει τη συνεχή αύξηση της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως ψήφο εμπιστοσύνης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου διαχείρισης υδάτινων πόρων και των μεγάλων έργων ΣΔΙΤ που έρχονται στο προσκήνιο. Παρότι ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε «βουτιά» 2,5% λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας, η ΕΥΔΑΠ κινήθηκε ανοδικά καθώς η παρουσία ενός στρατηγικού επενδυτή με τη δυναμική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημιουργεί ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για τη μετοχή. Στο ταμπλό του ΧΑ, η ΕΥΔΑΠ πραγματοποίησε την 8η διαδοχική της άνοδο και έκλεισε πάνω από τα 9,2 ευρώ, που συνιστούν νέο ρεκόρ 12 ετών. Το αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο εντοπίζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2014. Τέλος, η αποτίμηση της ΕΥΔΑΠ αγγίζει πλέον τα 984 εκατ. ευρώ, φτάνοντας μία ανάσα από το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ.
Η άνοδος στα containers και ο κρυφός κίνδυνος για το λιμάνι του Πειραιά
-Η εικόνα που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς αξίζει προσεκτικής ανάγνωσης, χωρίς εύκολα συμπεράσματα. Η πρόσφατη ενίσχυση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων δεν συνιστά κατ’ ανάγκη αντιστροφή της τάσης, αλλά περισσότερο μια συγκυριακή προσαρμογή της αγοράς σε συνθήκες αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου. Η αστάθεια στη Μέση Ανατολή έχει μεταβάλει αιφνιδιαστικά τα δρομολόγια των μεγάλων ναυτιλιακών γραμμών. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Πειραιάς αναδεικνύεται σε εναλλακτικό σημείο εκφόρτωσης, κυρίως για φορτία που αποφεύγουν λιμάνια που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη. Πρόκειται όμως για ροές που δεν προκύπτουν από ενίσχυση της ζήτησης, αλλά από ανάγκη διαχείρισης κινδύνου. Η αύξηση των όγκων βασίζεται σε rerouting και όχι σε διεύρυνση εμπορευματικών ρευμάτων. Η διακίνηση στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ έφτασε τον Φεβρουάριο 2026 τα 312.400 TEUs, σημειώνοντας αύξηση από τα 301.400 TEUs του Ιανουαρίου. Ωστόσο, σε ετήσια βάση καταγράφεται πτώση, καθώς τον Φεβρουάριο 2025 η διακίνηση είχε ανέλθει σε 353.500 TEUs. Δηλαδή, παραμένει ένα αρνητικό “gap” περίπου 11-12%. Καθοριστική παραμένει η συμβολή της COSCO Shipping, η οποία λειτουργεί ως βασικός μοχλός τροφοδότησης του λιμένα με φορτία. Η πρακτική αυτή ενισχύει τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τη δομική εξάρτηση του Πειραιά από συγκεκριμένα εμπορικά δίκτυα και στρατηγικές αποφάσεις. Η συνολική οικονομική επίδοση του λιμένα παραμένει θετική, κυρίως λόγω της διαφοροποίησης δραστηριοτήτων, με την κρουαζιέρα να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα σε πιο αδύναμους τομείς.
Τα deals εκατομμυρίων των Greeks που ψιθυρίζονται στην αγορά
-Στο παρασκήνιο της ναυλαγοράς, εκεί όπου τα deals κλείνονται μακριά από τα φώτα, η εβδομάδα είχε έντονο ελληνικό χρώμα. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να «χτίζουν» και στο newbuilding. Η Venergy Maritime του Βύρωνα Βασιλειάδη προχώρησε σε συμφωνία για δύο συν δύο option Suezmax δεξαμενόπλοια χωρητικότητας 158.000 dwt στο ναυπηγείο Shanghai Waigaoqiao, με παραδόσεις την περίοδο 2029–2030. Η Seanergy Maritime του Σταμάτη Τσαντάνη φέρεται να έκλεισε ένα bulker 181.500 dwt σε ναυπηγείο της Ιαπωνίας (TBC yard) για παράδοση το 2029, με scrubber, ενώ στα containerships, η Costamare του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, φέρεται να παρήγγειλε τέσσερα feeder πλοία 3.100 teu στο Zhoushan Changhong για το 2028. Η δραστηριότητα στο secondhand market ήταν επιλεκτική, αλλά στοχευμένη, με Έλληνες πλοιοκτήτες να κινούνται κυρίως στα dry bulk και στα tankers, ενώ δεν έλειψαν και κινήσεις στα containerships. Στην αγορά ξηρού φορτίου, ελληνικά συμφέροντα φέρονται να απέκτησαν το Kamsarmax TRABZON (81.660 dwt, 2011, Hyundai Mipo Dockyard, Νότια Κορέα) έναντι περίπου 17,5 εκατ. δολαρίων, με παράδοση στα μέσα Μαρτίου και επόμενο SS/DD τον Νοέμβριο του 2026. Παράλληλα, πίσω από την αγορά του Capesize SQUIRESHIP (170.018 dwt, 2010, Sungdong, Νότια Κορέα) στα 29,5 εκατ. δολάρια βρέθηκαν ελληνικά χέρια μέσω της United Maritime, σε μια εσωτερική συμφωνία που στην αγορά συζητήθηκε αρκετά, καθώς το πλοίο διαθέτει scrubber. Την ίδια στιγμή, η σύγχρονη Kamsarmax NORD ARIES (81.895 dwt, 2020, Jiangsu Newyangzi – Jingjiang) πέρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Primebulk έναντι 32 εκατ. δολαρίων, ενώ η Ultramax ABILITY (64.253 dwt, 2021, Shin Kurushima – Onishi) κατέληξε στην Astrobulk περίπου στα 37 εκατ. δολάρια, με τα SS/DD ήδη περασμένα. Στα product tankers, ελληνικά συμφέροντα κινήθηκαν για το MR S FONTVIEILLE (49.990 dwt, 2013, Hyundai Mipo Dockyard, Νότια Κορέα) σε τιμή γύρω στα 32,5 εκατ. δολάρια, με πολύ άμεση παράδοση και επόμενο δεξαμενισμό τον Σεπτέμβριο του 2026. Δεν έλειψαν όμως και οι κινήσεις στα containerships. Σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές, Έλληνες αγοραστές βρίσκονται πίσω από το «πακέτο» των Pmax SUNNY PHOENIX και FELIXSTOWE (4.253 teu, 2002, Samsung Heavy Industries), που άλλαξαν χέρια περίπου στα 18 εκατ. δολάρια το καθένα.
Κυβερνοεπιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία στη Μέση Ανατολή
-Η ελληνική ναυτιλία βιώνει τον τελευταίο καιρό ένα νέο, ηλεκτρονικό «κεφάλαιο» των υβριδικών απειλών. Από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τη σύγκρουση στο Ιράν, τα ελληνόκτητα πλοία δέχονται πλέον επιθέσεις που δεν περιορίζονται σε drones και πυραύλους, αλλά χτυπούν ευθέως τα ναυτιλιακά γραφεία στην Ελλάδα. Και, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, τα «κρούσματα» έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα να εξετάζονται ήδη από τις αρμόδιες αρχές. Στο παρασκήνιο, οι ελληνικές εταιρείες λαμβάνουν σαφείς οδηγίες. Όλα τα 168 πλοία ελληνικών συμφερόντων στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν, πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τις Αρχές σε περίπτωση που εντοπιστεί ζήτημα στα ηλεκτρονικά τους συστήματα. Πρόκειται για μέτρο που δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τον κίνδυνο, ενώ, παράλληλα, διατηρεί ένα δίχτυ ασφαλείας ανάμεσα στις δημόσιες δηλώσεις και την πραγματική επιχειρησιακή δράση. Στελέχη της ναυτιλίας παραδέχονται ότι οι επιθέσεις τύπου GNSS jamming και spoofing έχουν προκαλέσει στιγμιαία κολλήματα στην επικοινωνία με πλοία, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι η παρασκηνιακή κινητικότητα. Υπουργείο Ναυτιλίας, Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Κυβερνοασφάλειας και ιδιωτικές εταιρείες βρίσκονται σε αθόρυβο συντονισμό, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μηχανισμούς που θα επιτρέπουν άμεση αντίδραση, χωρίς να δοθεί σήμα ανησυχίας στο κοινό.
Άνοιγμα της Lamda στα μεγάλα πορτοφόλια του Κόλπου
-Oι ανελέητοι βομβαρδισμοί, εκτός από τα συντρίμμια, αφήνουν πίσω τους ένα θλιβερό και βλαβερό περιβάλλον. Οι υλικές ζημίες αργά ή γρήγορα θα αποκατασταθούν, αλλά η διεθνής εικόνα των μικρών επίγειων παράδεισων, καταπράσινων, χαρούμενων και ανεκτικών που είχαν δημιουργηθεί στο Ντουμπάι, στο Άμπου Ντάμπι και στο Ομάν, έχει πληγεί σοβαρά και θα χρειαστεί χρόνος για την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση. Η συγκυρία δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό real estate που απευθύνεται σε μεγάλα πορτοφόλια τα οποία αναζητούν ποιότητα ζωής και ασφάλεια, σε ωραίο περιβάλλον. Την ευκαιρία προσπαθεί ήδη να εκμεταλλευτεί η Lamda Development (χθες -3,57% στα 5.95 ευρώ) που έχει να δείξει όχι μόνον την πρόοδο των έργων και των υποδομών, αλλά και τα σχέδια για μια σύγχρονη πολιτεία που δημιουργείται στο Ελληνικό.
Η πολυτέλεια του ομίλου ΤΙΤΑΝ
-Το μέρισμα του 1,1 ευρώ ανά μετοχή που θα διανείμει ο ΤΙΤΑΝας δεν ενθουσίασε την αγορά, ούτε όμως την απογοήτευσε. Οι «συγκρατημένα αισιόδοξες» εκτιμήσεις της διοίκησης για το μέλλον, σε μια εποχή που όλα ζουν κάτω από το γκρίζο του πολέμου, ήταν μία ακόμη ευκαιρία να αναδειχθεί η πολύ συντηρητική διαχείριση του ισολογισμού που σε τέτοιες περιόδους αναδεικνύεται «χρυσή. Το μέγεθος που ξεχωρίζει στις χθεσινές ανακοινώσεις του ΤΙΤΑΝα (-2,65% στα 44 ευρώ), δεν είναι ούτε τα έσοδα ούτε τα κέρδη. Είναι ο λόγος χρέους προς τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA). Με καθαρό χρέος της τάξης των 213 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) ξεπερνούν τα 606 εκατ. Ο Όμιλος εμφανίζεται με δείκτη μόχλευσης κάτω από 0,35 φορές. Σε έναν κλάδο που παραδοσιακά λειτουργεί με υψηλή μόχλευση λόγω παραγωγής που απαιτεί ένταση κεφαλαίων, ο ΤΙΤΑΝ εμφανίζεται ως ασφαλές καταφύγιο. Η αγορά περίμενε κάτι παραπάνω στο μέρισμα από μια διοίκηση που έχει άφθονη διαθέσιμη ρευστότητα. Η συντηρητική στάση ωστόσο, σε ένα γεωπολιτικό και μακροοικονομικό τοπίο τόσο ρευστό, με ενεργειακά σοκ, πληθωρισμό που επιστρέφει και αβεβαιότητα στις ΗΠΑ όπου ο TITAN έχει σημαντική παρουσία, η διατήρηση πυρομαχικών είναι στρατηγική επιλογή. Η ζήτηση για τσιμέντο παραμένει ανθεκτική, από τις υποδομές στις ΗΠΑ ως τα ευρωπαϊκά αμυντικά projects, αλλά το κόστος ενέργειας μπορεί να ανατρέψει εκτιμήσεις μέσα σε εβδομάδες. Με χρέος σχεδόν αμελητέο σε σχέση με τη δημιουργία ταμειακών ροών, ο Όμιλος έχει την πολυτέλεια να επιλέξει: να αγοράσει, να επενδύσει ή να επιστρέψει κεφάλαιο.
Είναι ακόμη νωρίς για την εκτίμηση του βάθους της κρίσης
-Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν ασχολούνται μόνο με τις τιμές του πετρελαίου Brent και του φυσικού αερίου. Η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη. Το Bloomberg δημοσίευσε γραφήματα που περιγράφουν ότι το πετρέλαιο του Ομάν έφτασε στα 173 δολάρια το βαρέλι. Είναι ιστορικό ρεκόρ, που ξεπερνά ακόμη και την κορύφωση του 2008. Το πετρέλαιο του Ντουμπάι ξεπέρασε τα 150 δολάρια αφού οι αγοραστές αγωνίζονται να αντικαταστήσουν εφοδιασμό που έχει πλέον κοπεί στα δύο. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent διαπραγματευόταν γύρω από τα 115 δολάρια και το αργό πετρέλαιο WTI κοντά στα $95. Το Brent αντικατοπτρίζει τις συνθήκες Βόρειας Θάλασσας, το WTI τις αμερικανικές. Αμφότερα αγνοούν τη φυσική πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής. Όταν τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν και αποκόπτεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής από τις αγορές, αυτό που βλέπουμε στο Ομάν και στο Ντουμπάι είναι ένας πραγματικός πόλεμος τιμών για φυσικά βαρέλια, όχι για χαρτιά και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η διαφορά τιμής μεταξύ πετρελαίου BRENT και WTI διευρύνεται και είναι η μεγαλύτερη από το 2013. Η κρίση πλήττει ασύμμετρα το κομμάτι της Ευρώπης που εξαρτάται περισσότερο από το αργό της Μέσης Ανατολής. Η Αμερική, με την εγχώρια παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου, απορροφά ευκολότερα το σοκ, αλλά όχι για πολύ. Αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά, τα αποθέματα στη Δύση θα αρχίσουν να αποψιλώνονται με ρυθμό που δεν αντισταθμίζεται από καμία εναλλακτική παροχή. Ετσι, το Brent και το WTI θα αυξηθούν στα επίπεδα του πετρελαίου του Ομάν, με καταστροφικές συνέπειες για τις τιμές ενέργειας, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια παγκοσμίως. Τότε θα φανεί το πραγματικό μέγεθος της κρίσης.
Ούτε το χρυσάφι ούτε το ασήμι ούτε bitcoin μένουν αλώβητα από την κρίση
-Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, το Bitcoin, βυθίστηκε κάτω από τις 70.000 δολάρια (-2,3% σε 24 ώρες). Το πιο ασφαλές καταφύγιο σε εποχές πολέμου, ο χρυσός, κατέρρευσε -5% χάνοντας 1.000 δολάρια/ουγκιά μέσα σε μια βδομάδα. Το ασήμι κατέρρευσε -8% μέσα σε μια συνεδρίαση. Είναι το αποτύπωμα μιας αγοράς που ανατιμολογεί βίαια το μέλλον. Θεωρητικά το χρυσάφι το αγοράζουν οι επενδυτές για να προστατευτούν από γεωπολιτικές αναταράξεις. Όμως η ενίσχυση του δολαρίου έδιωξε όλους τους υπερδανεισμένους επενδυτές και τους έσπρωξε σε αναγκαστικές ρευστοποιήσεις. Οι τιμές ενέργειας ζωντανεύουν το φάντασμα του πληθωρισμού. Οι αγορές τιμολογούν ένα περιβάλλον "higher for longer" επιτοκίων. Έτσι, αυξάνεται το «κόστος ευκαιρίας» για την κατοχή μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων όπως τα πολύτιμα μέταλλα. Είναι περίεργο ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και στις κρίσεις του 2008 και του 2020, όταν οι επενδυτές πουλούσαν το χρυσάφι για να καλύψουν άλλες υποχρεώσεις τους από τις αξίες που κατέρρεαν. Το ασήμι, εκτός από ασφάλεια έχει και βιομηχανική χρησιμότητα. Κι όμως όλοι θυμούνται εκείνη τη μαύρη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου 2026, που το ασήμι έπεσε έως 14% μέσα σε μια μέρα. Για την ακρίβεια ήταν «μαύρη Παρασκευή» 30 Ιανουαρίου 2026 που το ασήμι κατέγραψε τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση στην ιστορία του, βυθιζόμενο πάνω από 36% σε κάποια στιγμή, κάτω και από τα 85 δολάρια. Οι επιπτώσεις εκείνης της συνεδρίασης επηρέασαν όλο τον Φεβρουάριο. Εκείνη την Παρασκευή, ο χρυσός κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων 40 χρόνων, υποχωρώντας πάνω από -12%. Η πορεία του Bitcoin δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη. Το κρυπτονόμισμα λειτουργεί τον τελευταίο καιρό ως «μοχλευμένο στοίχημα» που εκμεταλλεύεται τη μεγάλη διαθέσιμη ρευστότητα. Όταν υπάρχει κίνδυνος περιορισμού της ρευστότητας, το bitcoin καταρρέει. Σίγουρα δεν είναι ο «ψηφιακός χρυσός» που αντέχει σε κρίση, όπως διαφημίζουν οι οπαδοί του.
