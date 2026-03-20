Οι (πάντοτε) διστακτικοί Ευρωπαίοι, το rally ’round the flag του Κ.Μ, το ξενοδοχείο «Μπάρμπι», η γλυκιά Ζωίτσα, ο Νίκος και ο Οδυσσέας,τα εφοπλιστικά deals του πολέμου

Εως προχθές υπήρχε η αίσθηση ότι τηρούνται τα όρια, αλλά τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά το χτύπημα των Iσραηλινών σε υποδομές ενέργειας του Ιράν και έπειτα η ανταπόδοση αυτών σε αντίστοιχα διυλιστήρια και αποθήκες καυσίμων χωρών του Κόλπου. Ο αντίκτυπος στις αγορές ήρθε άμεσα, στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και στα χρηματιστήρια.Η Σύνοδος και οι αποφάσεις-Όπως αναμενόταν, η χθεσινή Σύνοδος Κορυφής δεν παρήγαγε μια κοινή απόφαση των Ευρωπαίων έναντι της διαφαινόμενης ενεργειακής κρίσης, καθώς δεν επηρεάζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο και επίσης οι ανατιμήσεις στην αγορά του αερίου που επηρεάζει το ρεύμα δεν είναι ίδιες με αυτές της αγοράς πετρελαίου. Το νόημα από εδώ και πέρα είναι η ευελιξία που θα έχουν τα κράτη-μέλη για εθνικά μέτρα που θα υπερβαίνουν τις τρέχουσες δημοσιονομικές τους δυνατότητες και θα αφορούν τις "οροφές δαπανών". Η Κομισιόν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά με τις γνωστές ταχύτητες των Βρυξελλών.Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός άμυνας-Εκτός από τα οικονομικά πάντως, ο Κ.Μ έκανε χθες και μια αναφορά που ίσως πέρασε "στα ψιλά": με αφορμή το παράδειγμα της επίθεσης στην Κύπρο, έθεσε επί τάπητος την ανάγκη για έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό ευρωπαϊκής απάντησης, σε περίπτωση που προκύπτει επίθεση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που προβλέπει το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο όμως τώρα λειτουργεί μόνο έπειτα από αίτηση του κράτους-μέλους και έχει να γίνει από την περίπτωση της Γαλλίας, μετά την επίθεση στο Μπατακλάν. Μια αντιπαραβολή για κάποιους είναι ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας, με μια κεντρική δομή για το RescEU που κάνει έναν ευρωπαϊκό συντονισμό. Βεβαίως, ακόμα δεν είμαστε εκεί, καθώς ειδικά σε στρατιωτικά θέματα τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι γενικά δυσκοίλια. Ο Μητσοτάκης όμως θέλει να ανοίξει η συζήτηση και το έχει αναφέρει και σε άλλες πρόσφατες παρεμβάσεις του, όπως στο Foreign Policy. Παρόμοιο ζήτημα έθεσε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης προερχόμενος στη Σύνοδο, προσθέτοντας ότι θα το βάλει ως θέμα συζήτησης στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει 23 και 24 Απριλίου στην Κύπρο, που έχει την Προεδρία της Ε.Ε.Δημοσκοπήσεις - πόλεμος αλά covid-Οι εχθροί του θα έλεγαν στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται, οι φίλοι του τον φωνάζουν Γκαστόνε (γιατί είναι τυχερός) αλλά ό,τι και να λέμε ο Μητσοτάκης για να παίρνει πόντους πάνω σε κρίσεις κάτι κάνει καλύτερο από τους άλλους. Σας το είχα πει από την αρχή της εβδομάδας ότι οι δημοσκόποι το έβλεπαν ότι η ΝΔ και κυρίως ο Κ.Μ έχει πάει ψηλά λόγω κρίσης, το διαπιστώσατε και χθες από τις δημοσκοπήσεις. Εγώ ρώτησα τη δική μου δημοσκοπική πηγή και το Μ.Μ και πήρα περίπου την ίδια εικόνα με όσα σε αδρές γραμμές περιγράφονται και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις της Metron Analysis (Mega) και της MRB (OPEN), ίσως λίγο πιο καθαρά. Λοιπόν η ΝΔ είναι στο 34%, ο Μητσοτάκης έχει πάρει 4 μονάδες στην ερώτηση περί καταλληλότητος, αυξημένα είναι και τα ποσοστά για αυτοδυναμία της ΝΔ. Όμως έχει σημασία, όπως λέει η πηγή, ότι ναι μεν μεγάλη άνοδος συνέβη με τα τελευταία πολεμικά γεγονότα, αλλά η κυβέρνηση έχει μία ανοδική πορεία από τον Ιανουάριο. Άφησε πίσω της τον κακό Δεκέμβριο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πήρε με τα μέτρα Πιερρακάκη (ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ) και κορυφώθηκε τώρα όπως είπα με το γνωστό «effect rally round the flag». Επαναλαμβάνω, βοηθάει και το τσίρκο της αντιπολίτευσης, έτσι;Τα τηλεφωνήματα που "ξεκλείδωσαν" τους βενζινάδες-Παλιά καραβάνα στις διαπραγματεύσεις ο Θεοδωρικάκος, δεν ήθελε να ρισκάρει την εικόνα μιας απεργίας σε αρκετά πρατήρια βενζίνης, γι' αυτό και η χθεσινή συζήτηση με τους πρατηριούχους ήταν εξαντλητική και κράτησε 3 ώρες. Πάντως, ακόμα και οι "σκληροί" που εκπροσωπούν τα πρατήρια της περιφέρειας έφυγαν με συναινετική διάθεση, αν και υπογράμμισαν ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξαναδεί το θέμα του ΕΦΚ στα καύσιμα. Μετά το μέτωπο με τις λαϊκές αγορές, λύθηκε και ο γόρδιος δεσμός με τα πρατήρια και μάλιστα για το θέμα χρειάστηκαν τηλεφωνήματα του υπουργού Θεοδωρικάκου με τον Θάνο Πετραλιά που κρατάει το ταμείο στο ΓΛΚ και τον Γιώργο Πιτσιλή της ΑΑΔΕ, ενώ ήταν σε εξέλιξη η σύσκεψη, προκειμένου να "κλειδώσει" αυτό το voucher ύψους 3.000 ευρώ για κάθε πρατηριούχο, προκειμένου να εγκαταστήσει νέο σύστημα εισροών-εκροών. Με κάτι έπρεπε να φύγουν και οι βενζινάδες, από τη στιγμή που το πλαφόν ήταν μη διαπραγματεύσιμο.Νέα ραντεβού με Chevron και Exxon-Μπορεί ενεργειακά στον κόσμο να γίνεται ο κακός χαμός, αλλά η ζωή συνεχίζεται και εμείς εδώ έχουμε και δουλειές στα δικά μας κοιτάσματα. Κάπως έτσι ο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν χθες στη Βουλή για την ΠΝΠ για τα μέτρα, αναχωρεί μέσα στο ΣΚ για το Χιούστον του Τέξας, όπου τη Δευτέρα μαζί με τον υφυπουργό Τσάφο θα συμμετάσχουν στην μεγαλύτερη έκθεση για την ενέργεια στον κόσμο (CERAWeek). Στο περιθώριο αυτής, μαθαίνω, θα έχει συναντήσεις με τους αμερικανικούς κολοσσούς Chevron και ExxonMobil, με σκοπό την επιτάχυνση της ερευνητικής γεώτρησης στο Ιόνιο σε κάτω από 12 μήνες και των σεισμικών και γεωφυσικών ερευνών νοτίως της Κρήτης.Το «καρφί» της Ζωής στον Ανδρουλάκη