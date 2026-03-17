Δεύτερη μέρα κερδών στη Wall Street - Σε χαμηλά επίπεδα οι επιδόσεις
Το ράλι των πετρελαϊκών τιμών περιόρισε τα κέρδη στους δείκτες - Στις κερδισμένες οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου - Ο πόλεμος και ο φόβος της αναζωπύρωσης του πληθωρισμού κρατούν συγκρατημένους τους επενδυτές - Το βλέμμα στην αυριανή ετυμηγορία της Fed
Σε θετικό έδαφος για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση κινήθηκε η Wall Street, αν και τα κέρδη στους δείκτες κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα αντανακλώντας την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στην αγορά, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την τρίτη εβδομάδα του.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones κατέγραψε μικρή άνοδο 0,10% στις 46.993 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,25% στις 6.716 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,47% φτάνοντας τις 22.479 μονάδες.
«Ο S&P 500, αν και έχει χάσει μέρος της δυναμικής του, παραμένει μόλις περίπου 4% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση», υποστήριξε ο Μαρκ Σάλεκ της Siebert Financial. «Αυτό δείχνει ότι η αγορά και η επενδυτική ψυχολογία αντέχουν. Στο τέλος της ημέρας, οι αμερικανικές αγορές εξακολουθούν να προσφέρουν τις καλύτερες προοπτικές ανόδου, κάτι που λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στον φόβο».
Οι βασικοί δείκτες είχαν κινηθεί ανοδικά και τη Δευτέρα, με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές – κυρίως τη Nvidia – και την προσωρινή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, σήμερα η δυναμική της αγοράς εξασθένησε, καθώς οι πετρελαϊκές τιμές κινήθηκαν ανοδικά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ανεβάζοντας πάνω από το +40% τα κέρδη τους από την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση.
Η εξέλιξη ακολουθεί την εντατικοποίηση των ιρανικών επιθέσεων, μεταξύ των οποίων πλήγμα με drone σε μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ και το λιμάνι φόρτωσης πετρελαίου στη Φουτζέιρα διέκοψε εκ νέου τη λειτουργία του.
Το Σαββατοκύριακο, περιορισμένος αριθμός δεξαμενόπλοιων κατάφερε να περάσει από τα σχεδόν κλειστά Στενά του Ορμούζ, ενισχύοντας προσωρινά την αισιοδοξία των επενδυτών ότι οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενδέχεται να υποχωρήσουν. Ωστόσο, παρά την επιμονή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να επαναλειτουργήσει ο κρίσιμος αυτός θαλάσσιος διάδρομος, κάτι τέτοιο θεωρείται δύσκολο χωρίς κατάπαυση του πυρός.
Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε έντονα τα μέλη του ΝΑΤΟ διότι αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στο αίτημά του να συμβάλουν στην επαναλειτουργία των Στενών. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πως «δεν τους χρειαζόμαστε πλέον» και «ούτε επιθυμούμε» τη βοήθεια τους. Όμως, η διαβεβαίωση του πως η κατάσταση στα Στενά θα βελτιωθεί σύντομα δεν καθησύχασε τους επενδυτές.
Με το ενεργειακό κόστος να έχει αυξηθεί, έχουν φουντώσει και οι ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού. Έτσι, οι επενδυτές περιμένουν με κομμένη την ανάσα τα μηνύματα που θα στείλουν οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες στις συνεδριάσεις τους, μέσα στην εβδομάδα.
Στη φάση αυτή, όλες οι κεντρικές τράπεζες – ξεκινώντας από τη Fed, την Τετάρτη – αναμένεται στη φάση αυτή να κρατήσουν στάση αναμονής, όμως είναι σαφές ότι θα αναγκαστούν σε επανασχεδιασμό της νομισματικής στρατηγικής τους υπό τα νέα δεδομένα.
«Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σύνθετη εξίσωση», σημείωσε ο αναλυτής της FXTM, Λούκμαν Οτουνουγκά. «Οι πληθωριστικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από τη σύγκρουση ενδέχεται να αναγκάσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επανεξετάσουν τις εκτιμήσεις τους για το 2026, καθώς οι αγορές περιορίζουν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων. Με κρίσιμες αποφάσεις εντός της εβδομάδας, οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυξημένη μεταβλητότητα σε μετοχές, εμπορεύματα και νομίσματα».
«Παρότι το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον πόλεμο, ένα μέρος της προσοχής των επενδυτών θα μετατοπιστεί προς τη συνεδρίαση της Fed», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικής της Miller Tabak + Co, Ματ Μέιλι, επισημαίνοντας ότι η αγορά αναμένει σχόλια για την αγορά ιδιωτικού χρέους, αλλά και για τη διαδικασία αποχώρησης του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ.
Στο επιχειρηματικό μέτωπο, οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα των DocuSign και Lululemon μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε η χθεσινή παρουσίαση της Nvidia, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζένσεν Χουάνγκ να εκτιμά ότι οι πωλήσεις μικροτσίπ ΑΙ θα φτάσουν το 1 τρισ. δολάρια έως το 2027.
Σε επίπεδο μετοχών, στους κερδισμένους επανήλθαν οι πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η ExxonMobil, δεδομένου του νέου ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού, ενώ υψηλές επιδόσεις παρουσίασαν και οι αεροπορικές, όπως η Delta Air και η American Airlines, που ανακοίνωσαν απρόσμενο άλμα της ζήτησης, καθώς πολλοί ταξιδιώτες σπεύδουν να «κλείσουν» τα εισιτήρια τους πριν το ράλι στις τιμές των καυσίμων περάσει στους ναύλους.
Στον τεχνολογικό κλάδο, η Micron Technology εκτινάχθηκε κοντά στο 4,5%, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ισχυρά αποτελέσματα, στοιχηματίζοντας στην ανάκαμψη της μνήμης και της ζήτησης AI, ενώ ανάλογη επίδοση παρουσίασε η Uber μετά την επέκταση της συνεργασίας με τη Nvidia για αυτόνομα οχήματα, εξέλιξη που ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης της .
Αντίθετα, στους χαμένους ξεχώρισε η Eli Lilly, με πτώση περίπου 6%, μετά από υποβάθμιση της μετοχής της από την HSBC, η οποία επικαλέστηκε υψηλές αποτιμήσεις και πιέσεις τιμών.
Ισχυρές πιέσεις δέχτηκε, επίσης, η Semtech λόγω ρευστοποιήσεων και προσδοκιών που είχαν ήδη αποτιμηθεί στην τιμή της μετοχής, αλλά και η Honeywell που προειδοποίησε για πιθανές επιπτώσεις στα έσοδα από τη γεωπολιτική κρίση και το αυξημένο κόστος.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα