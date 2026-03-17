Προς άνοδο το κόστος χρήματος πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ, το Euribor συμπαρασύρει συνδεδεμένα επιτόκια
Οι εξελίξεις αφήνουν μάλλον ακάλυπτους τους δανειολήπτες κυμαινόμενου επιτοκίου τόσο σε ότι αφορά τη λιανική τραπεζική και στεγαστική πίστη, όσο και σε ότι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια
Αυξημένη δόση δανείων θα κληθούν να πληρώσουν οι δανειολήπτες κυμαινόμενου επιτοκίου, που έχουν δάνεια συνδεδεμενα με Euribor, καθώς το επιτόκιο τριμήνου που είναι και το συνηθέστερο επιτόκιο αναφοράς κινείται στο 2,15% επιπλέον περιθωρίου της τράπεζας. Αυτό το στοιχείο ανεβάζει περί τις 10 μονάδες βάσης τη δόση του εκάστοτε δανείου συνδεδομένου με Euribor.
Και όλα αυτά πριν η ΕΚΤ προχωρήσει σε οποιαδήποτε μεταβολή, η οποία δεν αναμένεται άμεσα. Παρ’ όλα αυτά η ένταση των πληθωριστικών πιέσεων διαμορφώνουν ήδη το κλίμα.
Σε κινούμενη άμμο φαίνεται πως θα κινηθούν οι νομισματικές αρχές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το στοιχείο αυτό και η προεξόφληση πιθανών μελλοντικών δράσεων από την πλευρά της ΕΚΤ οδήγησαν σε υψηλότερο επίπεδο το τρίμηνο Euribor, επιτόκιο αναφοράς για τα περισσότερα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.
Μολονότι οι τράπεζες κονταροχτυπήθηκαν το τελευταίο διάστημα σε ότι αφορά τη στεγαστική πίστη οδηγώντας πολλούς πελάτες σε σταθερό επιτόκιο ακόμη και κάτω του 3%, εν τούτοις οι εξελίξεις αφήνουν μάλλον ακάλυπτους τους δανειολήπτες κυμαινόμενου επιτοκίου τόσο σε ότι αφορά τη λιανική τραπεζική και στεγαστική πίστη όσο και σε ότι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα