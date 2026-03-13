Χρηματιστήριο: Απορρόφησε τους κραδασμούς, επιστροφή στα εβδομαδιαία κέρδη
Άνοδος 0,47% στο πενθήμερο μετά το -6,8% της πρώτης εβδομάδας του Μαρτίου - Ράλι για τη Metlen - Σε υψηλό επτά ετών η HELLENiQ ENERGY - Η προσοχή στρέφεται στον «χρησμό» της Moody's για το ελληνικό αξιόχρεο
Σε «μάχη» μεταξύ αγοραστών και πωλητών εξελίχθηκε η σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, το οποίο είχε στο πλευρό του ορισμένα blue chips προκειμένου να αντιμετωπίσει τη νέα πτώση των τραπεζικών μετοχών. Η Αθήνα συντονίστηκε με την πορεία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών, υποχωρώντας σημαντικά στην έναρξη των συναλλαγών αλλά απορροφώντας στη συνέχεια τους αρχικούς κραδασμούς.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (13/3), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,19 μονάδες ή +0,1% και έκλεισε στις 2.132,56 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.137,81 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.105,33 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο, ο ΓΔ σημείωσε κέρδη +0,47% στο πενθήμερο, αποφεύγοντας τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, μετά το -6,8% της πρώτης εβδομάδας του Μαρτίου. Η φετινή απόδοση του ΧΑ αγγίζει το +0,56%, ενώ καταγράφει απώλειες -6,37% εντός του τρέχοντος μήνα.
Πτώση σημείωσαν οι τράπεζες, οι οποίες προέρχονταν από «βουτιά» -4,6% στη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/3). Ράλι άνω του +4% «έτρεξε» η Metlen επιστρέφοντας πάνω από τα επίπεδα των 37 ευρώ. Με κέρδη +4% ακολούθησε και η HELLENiQ ENERGY, η οποία έπιασε τα 9,4 ευρώ και έκλεισε σε υψηλό 7 ετών (Ιούλιος 2019).
Σε ευρύτερο πλαίσιο, οι αγορές παραμένουν «εγκλωβισμένες» σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, καθώς η πλήρης απουσία ορατότητας για το τέλος της κρίσης στον Περσικό Κόλπο εντείνει τη νευρικότητα των επενδυτών. Το ενδιαφέρον είναι μονοσήμαντα στραμμένο στον πόλεμο στο Ιράν, με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν «καρφωμένες» στην περιοχή των 100 δολαρίων. Η επίμονη αυτή άνοδος, σε συνδυασμό με τις διαρκείς απειλές για τη διακοπή της ενεργειακής τροφοδοσίας, τροφοδοτεί βάσιμους φόβους για ένα νέο παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ που θα μπορούσε να ανακόψει την οικονομική ανάπτυξη.
Μέσα σε αυτό το έκρυθμο γεωπολιτικό σκηνικό, καταγράφεται μια σαφής «στροφή» προς τα επενδυτικά καταφύγια, με την πλειονότητα των χαρτοφυλακίων να μειώνει την έκθεση στις μετοχικές αγορές. Παράλληλα, πολλοί επενδυτές σπεύδουν να κατοχυρώσουν τα ισχυρά κέρδη των τελευταίων ετών, αναζητώντας ασφάλεια απέναντι στην αβεβαιότητα. Η ελληνική αγορά, πλήρως ευθυγραμμισμένη με το διεθνές αρνητικό κλίμα, παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις, με την ανησυχία για τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και τις ευρύτερες επιπτώσεις στην κατανάλωση να κυριαρχεί.
Την «σκυτάλη» των αξιολογήσεων της ελληνικής οικονομίας παίρνει απόψε η Moody’s μετά τη στάση αναμονής από την DBRS (BBB με σταθερό outlook). Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί το ελληνικό αξιόχρεο με Baa3 (ισοδύναμο με BBB-) και σταθερές προοπτικές, παραμένοντας μία βαθμίδα κάτω από τους υπόλοιπους οίκους αξιολόγησης. Προηγήθηκε χθες η αναθεώρηση του outlook για τις ελληνικές τράπεζες από θετικό σε σταθερό. Μία εβδομάδα μετά και συγκεκριμένα στις 20 Μαρτίου θα ακολουθήσει η αξιολόγηση από την Scope Ratings (BBB με θετικό outlook).
Αρκετές είναι εναλλαγές του προσήμου στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το επενδυτικό κλίμα παραμένει εύθραυστο απέναντι στις ειδήσεις που αφορούν τον πόλεμο στο Ιράν. «Βαρίδι» αποτελεί η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου κοντά στο ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Στη σημερινή συνεδρίαση ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά -0,1% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου χάνουν μεταξύ -0,1% και -0,3%.
Διατηρείται το κλίμα νευρικότητας στις διεθνείς αγορέςΝέες πιέσεις ασκεί στη Wall Street η αναζωπύρωση του ράλι στις τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά δεν πείστηκε από την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων όσο παραμένει το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ. Χθες οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ισχυρές απώλειες άνω του -1,5%, με τις μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις σε τράπεζες και τεχνολογικές μετοχές. Μεικτή εικόνα παρουσιάζει σήμερα η αμερικανική αγορά, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE), τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη της Fed.
