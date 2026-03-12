ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εισήγαγε σήμερα (12/3) στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας φορτίο ΥΦΑ, προερχόμενο από τον τερματικό σταθμό υγροποίησης Sabine Pass των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέρος του εν λόγω φορτίου θα παραδοθεί στην Atlantic SEE LNG Trade και το υπόλοιπο θα καλύψει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς ενισχύοντας την επάρκεια του ενεργειακού συστήματος και συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Ο κ. Χρήστος Μπασδέκης Συντονιστής Διευθυντής Εμπορίας της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε:

«Σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονων διακυμάνσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, η προμήθεια ΥΦΑ από ασφαλείς πηγές τροφοδοσίας αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της διαφοροποίησης των πηγών τροφοδοσίας και της συνεργασίας με αξιόπιστους προμηθευτές. Η εν λόγω προμήθεια ΥΦΑ, θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων φυσικού αερίου σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο των ελληνικών ενεργειακών υποδομών ως βασικού κόμβου ενίσχυσης της ασφάλειας εφοδιασμού για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη».
