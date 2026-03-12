Ισχυρή πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με «βαρίδι» τις τράπεζες

Απώλειες 2% για τον Γενικό Δείκτη και άνω του 3% για τον τραπεζικό - Η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αρνητικά τις αγορές