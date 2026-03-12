Ισχυρή πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με «βαρίδι» τις τράπεζες
Ισχυρή πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με «βαρίδι» τις τράπεζες
Απώλειες 2% για τον Γενικό Δείκτη και άνω του 3% για τον τραπεζικό - Η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αρνητικά τις αγορές
Σε πτωτικό έδαφος επιστρέφει το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο προέρχεται από διήμερο ανοδικό σερί, με την μεταβλητότητα να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Οι πωλητές ανεβάζουν σταδιακά ταχύτητα, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να χάνει σχεδόν -2%. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διολισθαίνει κατά τουλάχιστον -3%.
Η νέα κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με την ευρεία επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ και τα πλήγματα σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, επανέφερε προσωρινά την τιμή του πετρελαίου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, «παγώνοντας» τις προσδοκίες για λήξη των εχθροπραξιών. Πλέον το αργό WTI (West Texas Intermediate) διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρέλι και το μπρεντ στα 98,3 δολάρια το βαρέλι.
Παρά την ιστορική απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για απελευθέρωση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου, η εκκένωση στρατηγικών εγκαταστάσεων στο Ομάν και η απειλή για την εφοδιαστική αλυσίδα τροφοδοτούν τον φόβο για ένα νέο παρατεταμένο πληθωριστικό σοκ που θα μπορούσε να «κλονίσει» την παγκόσμια οικονομία.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/3) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,95% και διαπραγματεύεται στις 2.140,80 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.137,48 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.171,94 μονάδες. «Βουτιά» -3,75% καταγράφει ο τραπεζικός δείκτης.
