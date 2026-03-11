Σενάριο σοκ για την Ευρώπη: Πληθωρισμός άνω του 3% και ανάπτυξη μικρότερη του 1,4% λόγω του πολέμου
Πονοκέφαλος σύμφωνα με το Βloomberg η διατήρηση των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλέσει τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές του φυσικού αερίου παραμείνουν αυξημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως μεταδίδει σήμερα το Bloomberg News.
Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει έως και 40 μονάδες βάσης κάτω από το προβλεπόμενο 1,4%, ανέφερε ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις σε υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών της ΕΕ αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg News που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.
Οι εκτιμήσεις περιλαμβάνουν τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη γύρω από τα €75 ανά μεγαβατώρα για το υπόλοιπο του έτους, προκαλώντας αύξηση του πληθωρισμού κατά 0,7-1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από την εκτίμηση του 2,1% για το 2026. Η αύξηση του πληθωρισμού ενδέχεται να αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια, με τους επενδυτές να ενισχύουν τις προβλέψεις για τέτοια κίνηση φέτος, αν και δεν αναμένεται αύξηση στην επόμενη απόφαση της ΕΚΤ στις 19 Μαρτίου.
Ο Ντομπρόβσκις προειδοποίησε επίσης για τις επιπλέον αρνητικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές, το εμπόριο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Παρά τη βελτίωση των δεικτών το τελευταίο διάστημα και την ελαφρά βελτίωση των προοπτικών για την οικονομία, η σύγκρουση στο Ιράν καθιστά αβέβαιο το οικονομικό τοπίο. Οι επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν επηρεάσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ενώ η διέλευση πετρελαϊκών δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντέδρασε άμεσα στο αίτημα για σχόλιο που στάλθηκε από το Bloomberg. Ο Ντομπρόβσκις τόνισε ότι η επίδραση στην ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτάται από τη διάρκεια, την έκταση και την ένταση της σύγκρουσης, με τον κίνδυνο μιας στασιμοπληθωριστικής κρίσης για την παγκόσμια οικονομία σε βάθος χρόνου.
Για να μετριάσει τις επιπτώσεις, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε να απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, την μεγαλύτερη απελευθέρωση στην ιστορία του οργανισμού.
Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν εκτοξευτεί από την αρχή του πολέμου, φτάνοντας τα €70 νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ενώ το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $90 το βαρέλι. Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος της ΕΚΤ, ανέφερε την Τετάρτη ότι αν και ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να παραμείνει κοντά στον στόχο του 2% της ΕΚΤ μακροπρόθεσμα, η νέα πρόβλεψη του Μαρτίου θα αντικατοπτρίζει τουλάχιστον εν μέρει την επίδραση του πολέμου.
