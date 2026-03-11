Συσσωρεύεται ένταση στο ΠΑΣΟΚ από τα φάλτσα της διεύρυνσης - Τα μηνύματα των κορυφαίων στελεχών στην ηγεσία
Συσσωρεύεται ένταση στο ΠΑΣΟΚ από τα φάλτσα της διεύρυνσης - Τα μηνύματα των κορυφαίων στελεχών στην ηγεσία
Στο επίκεντρο η εκλογή συνέδρων, αντιδράσεις για τις επιλογές προσώπων – Κριτική από Δούκα, Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη για τη διαδικασία και τη λίστα διεύρυνσης
Με το βλέμμα στην εκλογή Συνέδρων την Κυριακή, δηλαδή σε μια διαδικασία μέσω της οποίας θα αποτυπωθούν οι εσωκομματικοί συσχετισμοί, κινείται το ΠΑΣΟΚ μετά από τα απανωτά «φάλτσα» της Χαριλάου Τρικούπη κατά την προσπάθεια διεύρυνσης των δυνάμεων του κόμματος.
Η μάχη στο Συνέδριο στις 27-29 Μαρτίου είναι προ των πυλών και η ομάδα διεύρυνσης θα έχει ρόλο και λόγο για τις κρίσιμες αποφάσεις, αφού εκτός από το να τοποθετηθούν, θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλέξουν τη νέα Κεντρική Επιτροπή, να στηρίξουν ή να απορρίψουν τα ψηφίσματα που θα κατατεθούν, όπως αυτό του Χάρη Δούκα με το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η προεδρική πλευρά, σύμφωνα με στελέχη της άλλης άποψης, θα επιχειρήσει να διατηρήσει τουλάχιστον το ποσοστό επανεκλογής του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία το 2024 960%), αλλά το πολιτικό «δια ταύτα» θα κριθεί από το κλίμα που θα διαμορφωθεί στο Συνέδριο. Ακόμη και αν δεν επιδιώκουν τη μετωπική σύγκρουση οι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης θα προσπαθήσουν να «πρωταγωνιστήσουν», αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο τριήμερο Συνέδριο με φόντο την πολύμηνη «ακούνητη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις.
Το γεγονός ότι, για τα «φάλτσα» διεύρυνσης δεν υπήρξε μια καθαρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη για την αιτία, δείχνει εκτός από την αμηχανία και την «ένταση» που συσσωρεύεται εν’ όψει του Συνεδρίου από τις διαφωνίες για τη λειτουργία του κόμματος προς τις εθνικές εκλογές. Στελέχη που στηρίζουν την Άννα Διαμαντοπούλου και το Χάρη Δούκα παρατηρούν ότι η Χαριλάου Τρικούπη απέφυγε να δώσει εξηγήσεις για τα «φίλτρα» επιλογής των ανθρώπων της διεύρυνσης από την αρμόδια Επιτροπή με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος έχει το «πράσινο φως» από το Νίκο Ανδρουλάκη να «τρέξει» την επιχείρηση διεύρυνσης. Ο κ. Σκανδαλίδης δεν έχει ακόμη απαντήσει δημοσίως στα ερωτήματα που τίθενται από τη στιγμή που το δεύτερο κύμα διεύρυνσης προκάλεσε την αντίδραση άλλων κορυφαίων στελεχών. Ο ίδιος κατευθυνόταν προς τα Τρίκαλα για προγραμματισμένη ομιλία του, όταν χθες δύο από τα μέλη της διεύρυνσης ο Βαγγέλης Κορακάκης και ο Μιχάλης Πατένταλης δήλωναν ότι κακώς τα ονόματά τους συμπεριλήφθηκαν στη λίστα, αφού δεν είχαν συμφωνήσει κάτι σχετικό μετά από μια κρούση που δέχθηκαν μέσω τρίτων. Ο κ. Κορακάκης δήλωσε ότι είναι από την Καισαριανή και ΚΚΕ, ενώ ο κ. Πατένταλης εξέφρασε την έκπληξή του για το ότι το όνομά του βρέθηκε «μια νύχτα ξαφνικά» στη λίστα του ΠΑΣΟΚ.
Ο Χάρης Δούκας δεν έκρυψε και αυτή τη φορά τη διαφωνία του κάνοντας λόγο για διαδικασία «φύρδην μίγδην». Το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ σημείωσε ότι η επιχείρηση διεύρυνσης ενός κόμματος πρέπει να γίνεται με σαφείς κανόνες, στη βάση αρχών και αξιών και να μην οδηγεί σε φθορά. Τόνισε ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος και η λίστα κριτηρίων για την επιλογή των προσώπων που στη συνέχεια ανακοινώνονται. «Σε αυτές τις διαδικασίες, για να μην υπάρξει φθορά, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αρχές και αξίες. Με ποιους κανόνες δημιουργείται αυτή η περίφημη λίστα που κάθε φορά ανακοινώνεται; Με ποιες αρχές και ποιες αξίες; Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε νέα προσθήκη θα προσθέτει θετικά στοιχεία», είπε ο κ. Δούκας ασκώντας σκληρή κριτική για την επιστροφή στο κόμμα προσώπων που στο παρελθόν, όπως είπε, είχαν επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. «Δεν μπορεί άνθρωποι που προσέβαλαν το ΠΑΣΟΚ και μας καθύβριζαν να επιστρέφουν χωρίς κανόνες. Ούτε μπορεί περιφερόμενα στελέχη, που έχουν περάσει από πολλά κόμματα, να εμφανίζονται ξανά», πρόσθεσε και δήλωσε: «Έχουμε φτάσει στο σημείο να εγκρίνουμε τον Πελεγρίνη».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgyzrt6v8x09)
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgyyh29vhsf5)
Η επιλογή του Θεοδόση Πελεγρίνη, του πρώην πρύτανη και εξωκοινοβουλευτικού υπουργού του Αλέξη Τσίπρα που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε για ένα διάστημα στη Νέα Αριστερά και τώρα μπήκε στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ μετά από συζήτηση που είχε με άνθρωπο της Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, καθώς είχε «πολεμήσει» στο παρελθόν το νόμο Διαμαντοπούλου για τα πανεπιστήμια, που ψηφίστηκε από ευρεία πλειοψηφία επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Η τότε υπουργός και νυν επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας των όσων δήλωσε για την επιλογή Πελεγρίνη και γενικώς για τα βήματα διεύρυνσης που ακολουθεί ο Κώστας Σκανδαλίδης σε συμφωνία με την ηγεσία. «Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα», ήταν η ηχηρή προειδοποίηση της Άννας Διαμαντοπούλου η οποία κατά τ’ άλλα «συμπλέει» με την προεδρική πλευρά και στηρίζει τις επιλογές της. Πριν από την κυρία Διαμαντοπούλου, είχε κάνει σφοδρή επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη για την επιλογή Πελεγρίνη ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, το γνωστό στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου, ένας από τους υποστηρικτές της στη μάχη για την εκλογή ηγεσίας. Και ο κοινοβουλευτικός εκρόσωπος, Παύλος Χρηστίδης μιλώντας στο Action24 υπογράμμισε ότι ο Θεοδόσης Πελεγρίνης είχε κάνει στο παρελθόν αντισημιτικές δηλώσεις, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά είχε καταδικάσει . «Για εμένα είναι πολύ σημαντικό το αντισημιτικό ζήτημα. Το αξιακό πλαίσιο που φέρει οποιοσδήποτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο», είπε χαρακτηρσιτικά ο Παύλος Χρηστίδη, ο οποίος ήταν επί Φώφης Γεννηματά εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.
Είναι προφανές ότι τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να εμφανιστεί ως η εναλλακτική, υπεύθυνη και θεσμική πρόταση διακυβέρνησης και να πείσει ευρύτερα εκλογικά κοινά κάθε άλλο παρά ενισχύεται από διαδοχικά «φάλτσα» και άστοχές ενέργειες. Το ζήτημα άλλωστε της διεύρυνσης αφορά άλλωστε μια διαδικασία που δεν έχει κλείσει και για την οποία έχουν καταθέσει τις ενστάσεις τους και άλλα στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος αλλά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Το σίγουρο είναι ότι για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ νυν βουλευτών -ακούγεται για παράδειγμα το όνομα της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη, τα κορυφαία στελέχη που συμμετέχουν στην Πολιτική Γραμματεία Συνεδρίου έχουν «εξουσιοδοτήσει» την ηγεσία να αποφασίσει. Βέβαια η συζήτηση στην Πολιτική Γραμματεία δεν αποκλείεται, αλλά εκκρεμεί η συνεδρίαση. «Εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες για να ανοιχτεί η παράταξή μας. Είμαστε ανοιχτοί να έρθουν και άλλοι άνθρωποι και άλλες κοινωνικές δυνάμεις», απαντά ο κ. Ανδρουλάκης υποδεχόμενος τις λίστες Σκανδαλίδη.
Η μάχη στο Συνέδριο στις 27-29 Μαρτίου είναι προ των πυλών και η ομάδα διεύρυνσης θα έχει ρόλο και λόγο για τις κρίσιμες αποφάσεις, αφού εκτός από το να τοποθετηθούν, θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλέξουν τη νέα Κεντρική Επιτροπή, να στηρίξουν ή να απορρίψουν τα ψηφίσματα που θα κατατεθούν, όπως αυτό του Χάρη Δούκα με το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Η προεδρική πλευρά, σύμφωνα με στελέχη της άλλης άποψης, θα επιχειρήσει να διατηρήσει τουλάχιστον το ποσοστό επανεκλογής του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία το 2024 960%), αλλά το πολιτικό «δια ταύτα» θα κριθεί από το κλίμα που θα διαμορφωθεί στο Συνέδριο. Ακόμη και αν δεν επιδιώκουν τη μετωπική σύγκρουση οι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης θα προσπαθήσουν να «πρωταγωνιστήσουν», αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο τριήμερο Συνέδριο με φόντο την πολύμηνη «ακούνητη βελόνα» στις δημοσκοπήσεις.
Το γεγονός ότι, για τα «φάλτσα» διεύρυνσης δεν υπήρξε μια καθαρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη για την αιτία, δείχνει εκτός από την αμηχανία και την «ένταση» που συσσωρεύεται εν’ όψει του Συνεδρίου από τις διαφωνίες για τη λειτουργία του κόμματος προς τις εθνικές εκλογές. Στελέχη που στηρίζουν την Άννα Διαμαντοπούλου και το Χάρη Δούκα παρατηρούν ότι η Χαριλάου Τρικούπη απέφυγε να δώσει εξηγήσεις για τα «φίλτρα» επιλογής των ανθρώπων της διεύρυνσης από την αρμόδια Επιτροπή με επικεφαλής τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος έχει το «πράσινο φως» από το Νίκο Ανδρουλάκη να «τρέξει» την επιχείρηση διεύρυνσης. Ο κ. Σκανδαλίδης δεν έχει ακόμη απαντήσει δημοσίως στα ερωτήματα που τίθενται από τη στιγμή που το δεύτερο κύμα διεύρυνσης προκάλεσε την αντίδραση άλλων κορυφαίων στελεχών. Ο ίδιος κατευθυνόταν προς τα Τρίκαλα για προγραμματισμένη ομιλία του, όταν χθες δύο από τα μέλη της διεύρυνσης ο Βαγγέλης Κορακάκης και ο Μιχάλης Πατένταλης δήλωναν ότι κακώς τα ονόματά τους συμπεριλήφθηκαν στη λίστα, αφού δεν είχαν συμφωνήσει κάτι σχετικό μετά από μια κρούση που δέχθηκαν μέσω τρίτων. Ο κ. Κορακάκης δήλωσε ότι είναι από την Καισαριανή και ΚΚΕ, ενώ ο κ. Πατένταλης εξέφρασε την έκπληξή του για το ότι το όνομά του βρέθηκε «μια νύχτα ξαφνικά» στη λίστα του ΠΑΣΟΚ.
Ο Χάρης Δούκας δεν έκρυψε και αυτή τη φορά τη διαφωνία του κάνοντας λόγο για διαδικασία «φύρδην μίγδην». Το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ σημείωσε ότι η επιχείρηση διεύρυνσης ενός κόμματος πρέπει να γίνεται με σαφείς κανόνες, στη βάση αρχών και αξιών και να μην οδηγεί σε φθορά. Τόνισε ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος και η λίστα κριτηρίων για την επιλογή των προσώπων που στη συνέχεια ανακοινώνονται. «Σε αυτές τις διαδικασίες, για να μην υπάρξει φθορά, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αρχές και αξίες. Με ποιους κανόνες δημιουργείται αυτή η περίφημη λίστα που κάθε φορά ανακοινώνεται; Με ποιες αρχές και ποιες αξίες; Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε νέα προσθήκη θα προσθέτει θετικά στοιχεία», είπε ο κ. Δούκας ασκώντας σκληρή κριτική για την επιστροφή στο κόμμα προσώπων που στο παρελθόν, όπως είπε, είχαν επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. «Δεν μπορεί άνθρωποι που προσέβαλαν το ΠΑΣΟΚ και μας καθύβριζαν να επιστρέφουν χωρίς κανόνες. Ούτε μπορεί περιφερόμενα στελέχη, που έχουν περάσει από πολλά κόμματα, να εμφανίζονται ξανά», πρόσθεσε και δήλωσε: «Έχουμε φτάσει στο σημείο να εγκρίνουμε τον Πελεγρίνη».
Η επιλογή του Θεοδόση Πελεγρίνη, του πρώην πρύτανη και εξωκοινοβουλευτικού υπουργού του Αλέξη Τσίπρα που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε για ένα διάστημα στη Νέα Αριστερά και τώρα μπήκε στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ μετά από συζήτηση που είχε με άνθρωπο της Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, καθώς είχε «πολεμήσει» στο παρελθόν το νόμο Διαμαντοπούλου για τα πανεπιστήμια, που ψηφίστηκε από ευρεία πλειοψηφία επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου. Η τότε υπουργός και νυν επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας των όσων δήλωσε για την επιλογή Πελεγρίνη και γενικώς για τα βήματα διεύρυνσης που ακολουθεί ο Κώστας Σκανδαλίδης σε συμφωνία με την ηγεσία. «Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία. Όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει τη χώρα συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα», ήταν η ηχηρή προειδοποίηση της Άννας Διαμαντοπούλου η οποία κατά τ’ άλλα «συμπλέει» με την προεδρική πλευρά και στηρίζει τις επιλογές της. Πριν από την κυρία Διαμαντοπούλου, είχε κάνει σφοδρή επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη για την επιλογή Πελεγρίνη ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, το γνωστό στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου, ένας από τους υποστηρικτές της στη μάχη για την εκλογή ηγεσίας. Και ο κοινοβουλευτικός εκρόσωπος, Παύλος Χρηστίδης μιλώντας στο Action24 υπογράμμισε ότι ο Θεοδόσης Πελεγρίνης είχε κάνει στο παρελθόν αντισημιτικές δηλώσεις, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά είχε καταδικάσει . «Για εμένα είναι πολύ σημαντικό το αντισημιτικό ζήτημα. Το αξιακό πλαίσιο που φέρει οποιοσδήποτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο», είπε χαρακτηρσιτικά ο Παύλος Χρηστίδη, ο οποίος ήταν επί Φώφης Γεννηματά εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.
Είναι προφανές ότι τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να εμφανιστεί ως η εναλλακτική, υπεύθυνη και θεσμική πρόταση διακυβέρνησης και να πείσει ευρύτερα εκλογικά κοινά κάθε άλλο παρά ενισχύεται από διαδοχικά «φάλτσα» και άστοχές ενέργειες. Το ζήτημα άλλωστε της διεύρυνσης αφορά άλλωστε μια διαδικασία που δεν έχει κλείσει και για την οποία έχουν καταθέσει τις ενστάσεις τους και άλλα στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος αλλά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Το σίγουρο είναι ότι για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ νυν βουλευτών -ακούγεται για παράδειγμα το όνομα της Νίνας Κασιμάτη και του Ευάγγελου Αποστολάκη, τα κορυφαία στελέχη που συμμετέχουν στην Πολιτική Γραμματεία Συνεδρίου έχουν «εξουσιοδοτήσει» την ηγεσία να αποφασίσει. Βέβαια η συζήτηση στην Πολιτική Γραμματεία δεν αποκλείεται, αλλά εκκρεμεί η συνεδρίαση. «Εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες για να ανοιχτεί η παράταξή μας. Είμαστε ανοιχτοί να έρθουν και άλλοι άνθρωποι και άλλες κοινωνικές δυνάμεις», απαντά ο κ. Ανδρουλάκης υποδεχόμενος τις λίστες Σκανδαλίδη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα