Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ δεν θα επιτρέψει επανάληψη του πληθωριστικού σοκ του 2022
«Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υπό έλεγχο» διαβεβαίωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διασφαλίσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα προκαλέσει τις ίδιες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με την επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ.
«Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική οικονομική κατάσταση, σε καλύτερη θέση και έχουμε μεγαλύτερη ικανότητα να απορροφήσουμε κραδασμούς», είπε στο France 24 την Τρίτη. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υπό έλεγχο και ότι οι Γάλλοι και οι Ευρωπαίοι δεν θα υποστούν τις ίδιες αυξήσεις του πληθωρισμού όπως αυτές που είδαμε το 2022 και το 2023».
Η κατάσταση στις αγορές ενέργειας έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός — ο οποίος είχε σταθεροποιηθεί γύρω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ — μπορεί να ανέβει ξανά. Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις επιτοκίων. Οι traders έχουν εντείνει τις προβλέψεις για περιοριστική νομισματική πολιτική από την αρχή του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Αρχικά έκαναν λόγο για δύο αυξήσεις της τάξης του 0,25% στο επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ φέτος, πλέον όμως μιλούν για μία ή καμία, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμα αυτής την εβδομάδα ότι η σύγκρουση ίσως τελειώσει σύντομα.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν δείξει την προθυμία του να παραμείνουν ευέλικτοι, αλλά έχουν δηλώσει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αλλάξουν τα κόστη δανεισμού.
«Σήμερα, υπάρχει τόσο μεγάλη αβεβαιότητα που δεν θα μπορούσα να πω ακριβώς τι θα αποφασίσουμε» στη συνάντηση πολιτικής της 18-19 Μαρτίου, δήλωσε η Λαγκάρντ. «Δεν θα βιαστούμε να πάρουμε απόφαση γιατί υπάρχει πάρα πολύ αβεβαιότητα, πάρα πολύ μεταβλητότητα».
Αυτές οι διακυμάνσεις της αγοράς παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα: Τα συμβόλαια πετρελαίου εκτοξεύτηκαν σε μεγάλους όγκους, φτάνοντας στην κορυφή των 120 δολαρίων το βαρέλι τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, τα υψηλότερα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί από τα μέσα του 2022. Στη συνέχεια, η διάθεση άλλαξε απότομα — αναγκάζοντας τους εμπόρους να κάνουν δραματική στροφή. «Έχουμε ένα βαθμό αβεβαιότητας και μεταβλητότητας που είναι απολύτως εκπληκτικός και δεν είναι αντίστοιχος με το 2022», είπε η Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι «αυτό καθιστά δύσκολη τη διαχείριση της κατάστασης».
The European Central Bank will ensure the war in Iran doesn’t inflict the same inflation pain on the euro zone as Russia’s invasion of Ukraine did, according to President Christine Lagarde https://t.co/EqEskQJPRi— Bloomberg (@business) March 10, 2026
