Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ δεν θα επιτρέψει επανάληψη του πληθωριστικού σοκ του 2022

«Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υπό έλεγχο» διαβεβαίωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ