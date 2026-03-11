Ελληνικός Θόλος: Η «ασπίδα» που έπρεπε να είχε στηθεί και η νέα αρχιτεκτονική άμυνας Ελλάδα – Κύπρου – Ισραήλ
Ελληνικός Θόλος: Η «ασπίδα» που έπρεπε να είχε στηθεί και η νέα αρχιτεκτονική άμυνας Ελλάδα – Κύπρου – Ισραήλ
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναδεικνύουν την ανάγκη για τον «Ελληνικό Θόλο», ως πυλώνα νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ – Ο κρίσιμος παράγοντας του χρόνου των αποφάσεων
Τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία σήμαναν συναγερμό, η Γάζα μας έθεσε σε κατάσταση επιφυλακής, η σύρραξη όμως στο Ιράν πάτησε ουσιαστικά το κουμπί της κινητοποίησης και της ενεργοποίησης στη χώρα μέσω των Ενόπλων Δυνάμεων του κοινού αμυντικού δόγματος όχι μόνο Ελλάδας – Κύπρου αλλά ολόκληρης της Ευρώπης.
Σε μια εύφλεκτη περιοχή και ένα γείτονα να απειλεί διαρκώς με casus belli δεν υπάρχει πλέον μεγάλο περιθώριο χρόνου για τη χώρα για να μπορέσει να θωρακιστεί και ο Ελληνικός Θόλος αν και ορθώς αποτελεί ένα από τα επόμενα κορυφαία εξοπλιστικά προγράμματα αποδεικνύεται δυστυχώς στην πράξη ότι έπρεπε να είχε γίνει …χθες.
Φυσικά και η χώρα διαθέτει σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας και φάνηκε και τις προηγούμενες ημέρες με την ανάπτυξη των Patriot σε Κάρπαθο, Διδυμότειχο και λίγο καιρό πριν στη Σούδα, τα 4 F-16 Viper και τις δύο φρεγάτες στην Κύπρο.
