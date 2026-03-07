Περσία: Η ιστορία πίσω από την ονομασία του Ιράν
Περσία: Η ιστορία πίσω από την ονομασία του Ιράν

Μια χώρα με αρχαία ταυτότητα, αλλά σύγχρονη πολυεθνοτική πραγματικότητα

Περσία: Η ιστορία πίσω από την ονομασία του Ιράν
Όταν η συζήτηση περιλαμβάνει το Ιράν, το μυαλό πηγαίνει σχεδόν αυτόματα στους Πέρσες. Την αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών, τον Κύρο, τον Δαρείο και τον Ξέρξη, αλλά και την πολιτισμική συνέχεια που μοιάζει να ενώνει την αρχαιότητα με τη σύγχρονη χώρα. Η ίδια η λέξη «Περσία» επιβιώνει ακόμη στη διεθνή φαντασία, παρά το γεγονός ότι από το 1935 το κράτος άλλαξε το όνομά του και αποκαλείται επισήμως Ιράν.

