Σε υψηλό σχεδόν δύο ετών το πετρέλαιο, άγγιξε τα $90 το Μπρεντ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κατέγραψαν νέα ισχυρή άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αποτιμούν τις επιπτώσεις που θα έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 4,5%, στα 89,23 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας νέο υψηλό 52 εβδομάδων και επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν δύο χρόνια.





Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 6,3%, στα 86,06 δολάρια το βαρέλι — το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024.

Οι τιμές είχαν σημειώσει πρόσκαιρη υποχώρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, το πετρέλαιο εξακολουθεί να κινείται προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο, της τάξεως του 20%, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις αρχές του 2022.

Η έντονη άνοδος των τιμών συνδέεται με την εξάπλωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η οποία διαταράσσει την παραγωγή και μεταφορά ενέργειας και έχει σχεδόν παραλύσει την ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Το πρωί της Παρασκευής, οι Financial Times μετέδωσαν ότι ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε πως οι εξαγωγείς ενέργειας του Κόλπου ενδέχεται να αναγκαστούν να διακόψουν τις παραδόσεις πετρελαίου τους μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Saad al-Kaabi δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν έως και στα 150 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες εβδομάδες, εάν τα δεξαμενόπλοια δεν μπορέσουν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ.





Νωρίτερα, οι τιμές υποχώρησαν προσωρινά μετά την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν 30ήμερη εξαίρεση στην Ινδία —τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο— ώστε να επαναλάβει τις αγορές ρωσικού αργού.

Η προσωρινή αποκλιμάκωση των τιμών συνδέθηκε επίσης με πληροφορίες του Reuters, σύμφωνα με τις οποίες το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξετάζει μέτρα για τον περιορισμό των αυξήσεων στην ενέργεια, μεταξύ των οποίων πιθανές παρεμβάσεις στην αγορά συμβολαίων πετρελαίου.

Η στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται πλέον στην έβδομη ημέρα της. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «μόλις άρχισαν να πολεμούν».