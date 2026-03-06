Παραμένει η πίεση στις τιμές πετρελαίου: Στα $80 το αμερικανικό αργό, στα $85 το Μπρεντ

Το όριο των 80 δολαρίων αποτελεί καθοριστικό σημείο: Μια άνοδος πάνω από αυτό υποδεικνύει ότι οι έμποροι ανησυχούν όλο και περισσότερο για την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή