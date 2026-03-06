Παραμένει η πίεση στις τιμές πετρελαίου: Στα $80 το αμερικανικό αργό, στα $85 το Μπρεντ
Το όριο των 80 δολαρίων αποτελεί καθοριστικό σημείο: Μια άνοδος πάνω από αυτό υποδεικνύει ότι οι έμποροι ανησυχούν όλο και περισσότερο για την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει το κεντρικό θέμα, όπως συνέβαινε όλη την εβδομάδα στις αγορές. Οι αισιόδοξοι αναζητούν σημάδια αποκλιμάκωσης, αλλά μέχρι στιγμής, οι εξελίξεις στο πεδίο της μάχης συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι η στρατιωτική σύγκρουση συνεχίζεται.
Οι τελευταίες εξελίξεις από τις διαπραγματεύσεις της προηγούμενης νύχτας αποκάλυψαν κάποια στοιχεία. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Τραμπ δεν φαίνεται να έχει διάθεση για υψηλότερες τιμές πετρελαίου, με την αμερικανική διοίκηση να εξετάζει ακόμα και την επέμβαση στις αγορές πετρελαίου για να τις κρατήσει χαμηλές.
Προς το παρόν, η αγορά πετρελαίου παραμένει ανήσυχη. Παρά την αναταραχή στα πρωτοσέλιδα όλη την εβδομάδα, οι έμποροι φαίνεται να ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και τις επιπτώσεις της στην ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.
Η τιμή του West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 8,51%, δηλαδή 6,35 δολάρια, κλείνοντας στα 81,01 δολάρια ανά βαρέλι, και στις αυναλλαγές της Ασίας υποχωρεί κατά 1% λίγο πάνω από τα 80 δολ., καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Μάιο του 2020. Ο παγκόσμιος δείκτης Brent ανέβηκε 4,93%, ή 4,01 δολάρια, φτάνοντας τα 85,41 δολάρια ανά βαρέλι. Το πρωί υποχωρεί στα 84,59% με πτώση 0,96%. Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου έχουν σημειώσει αύξηση περίπου 21% αυτήν την εβδομάδα.
Οι τιμές λιανικής βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 27 σεντς από την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας τα 3,25 δολάρια ανά γαλόνι. Η τελευταία φορά που οι τιμές της βενζίνης σημείωσαν μια αντίστοιχη αύξηση ήταν τον Μάρτιο του 2022, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
