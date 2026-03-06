Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά»

O ΔΟΕ καθησύχασε ότι δεν υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στην αγορά, παρά τις προκλήσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή