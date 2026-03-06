ΑΕΠ: Στο 2,1% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2025, «έτρεξε» με 2,4% το τελευταίο τρίμηνο
ΑΕΠ: Στο 2,1% η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2025, «έτρεξε» με 2,4% το τελευταίο τρίμηνο
Άνοδος 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο - Στα 204,4 δισ. ευρώ η οικονομία, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις, την κατανάλωση και τις εξαγωγές
Με ανάπτυξη 2,1% έκλεισε το 2025 η ελληνική οικονομία, ενώ το τέταρτο τρίμηνο κατέγραψε επιτάχυνση 2,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που στήριξαν την οικονομική δραστηριότητα.
Σε επίπεδο έτους, η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025 σε πραγματικούς όρους και διαμορφώθηκε στα 204,4 δισ. ευρώ, έναντι 200,3 δισ. ευρώ το 2024. Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ ανήλθε στα 248,4 δισ. ευρώ από 236,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας ονομαστική αύξηση 4,9%.
Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Την ίδια περίοδο οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 4,3%. Στο εξωτερικό εμπόριο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,3%. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,7%, με τις εισαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 4,6% και τις εισαγωγές υπηρεσιών κατά 1,1%.
Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσαν αύξηση 14%. Την ίδια περίοδο οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.
Η πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ για το 2025 βασίζεται στο άθροισμα των αποτελεσμάτων των τεσσάρων τριμήνων του έτους, ενώ σύμφωνα με τη διαδικασία των εθνικών λογαριασμών θα ακολουθήσει δεύτερη εκτίμηση η οποία θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2026 με τη χρήση επιπλέον ετήσιων στοιχείων από τις διαθέσιμες στατιστικές πηγές.
Σε επίπεδο έτους, η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% το 2025 σε πραγματικούς όρους και διαμορφώθηκε στα 204,4 δισ. ευρώ, έναντι 200,3 δισ. ευρώ το 2024. Σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ ανήλθε στα 248,4 δισ. ευρώ από 236,7 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας ονομαστική αύξηση 4,9%.
Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Την ίδια περίοδο οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 4,3%. Στο εξωτερικό εμπόριο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,3%. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,7%, με τις εισαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 4,6% και τις εισαγωγές υπηρεσιών κατά 1,1%.
Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσαν αύξηση 14%. Την ίδια περίοδο οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.
Η πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ για το 2025 βασίζεται στο άθροισμα των αποτελεσμάτων των τεσσάρων τριμήνων του έτους, ενώ σύμφωνα με τη διαδικασία των εθνικών λογαριασμών θα ακολουθήσει δεύτερη εκτίμηση η οποία θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2026 με τη χρήση επιπλέον ετήσιων στοιχείων από τις διαθέσιμες στατιστικές πηγές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα