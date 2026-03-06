Τράπεζα Πειραιώς 2026-2030: Διανομές και εξαγορές το επιχειρησιακό σχέδιό της
Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζει το business plan 2026–2030 με στόχο ισχυρή κερδοφορία, διανομές 5 δισ. ευρώ στους μετόχους, επενδύσεις στην τεχνολογία, πιθανές εξαγορές και επέκταση σε asset management, ψηφιακές υπηρεσίες και bancassurance
Σε μια δυναμική φάση εισέρχεται η Τράπεζα Πειραιώς με κύρια μέριμνά της μεταξύ άλλων, διαχρονική επίτευξη κερδοφορίας ισχυρές διανομές προς τους μετόχους και την ενίσχυση της θέσης της στην κεφαλαιαγορά. Αυτά σημείωσε η διοίκηση της τράπεζας κατά την παρουσίαση του business plan της Πειραιώς για τα έτη 2026 έως 2030
Η τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου για την περίοδο 2026–2030, με βασικούς άξονες την ενίσχυση της παρουσίας της στην κεφαλαιαγορά, την επιτάχυνση των επενδύσεων στην τεχνολογία και την αξιοποίηση ευκαιριών εξαγορών σε τομείς υψηλής προοπτικής. Διαφοροποιεί τα έσοδά της μέσα από την Εθνική Ασφαλιστική και θεωρεί πως θα πετύχει σημαντική πιστωτική επέκταση υποβοηθούμενη από την αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής Οικονομίας.
Η διοίκηση της τράπεζας εμφανίζεται έτοιμη να κινηθεί δυναμικά σε πιθανές εξαγορές, διαθέτοντας δύναμη πυρός 400 εκατ. ευρώ που αποτελεί επιπλέον κεφαλαιακό απόθεμα για τέτοιου είδους κινήσεις. Το ποσό αυτό προκύπτει μετά τη διανομή μερισμάτων και επιπλέον των περίπου 250 εκατ. ευρώ κεφαλαιακού αποθέματος που η τράπεζα διατηρεί πέραν των εποπτικών απαιτήσεων
Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου ανέφερε κατά την παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου και πως οι πιο ελκυστικοί κλάδοι για πιθανές εξαγορές είναι το asset management και το brokerage, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αναδιαμορφώνονται οι ισορροπίες στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η πιθανή εξαγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από την Euronext δημιουργεί νέες προοπτικές για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως περιφερειακού χρηματοοικονομικού κόμβου. Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε πάντως ότι καμία συμφωνία δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη μέχρι να ολοκληρωθεί, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα θα κινηθεί μόνο όταν διαπιστώσει ότι μια επένδυση δημιουργεί πραγματική αξία για τους μετόχους.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η Ελλάδα χρηματιστηριακά έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε περιφερειακό παίχτη στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η ελληνική αγορά θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε ανεπτυγμένη αγορά από τον δείκτη MSCI μέσα στο καλοκαίρι της τρέχουσας χρονιάς, εξέλιξη που θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικά νέα κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές.
