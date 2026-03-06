Τράπεζα Πειραιώς 2026-2030: Διανομές και εξαγορές το επιχειρησιακό σχέδιό της

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζει το business plan 2026–2030 με στόχο ισχυρή κερδοφορία, διανομές 5 δισ. ευρώ στους μετόχους, επενδύσεις στην τεχνολογία, πιθανές εξαγορές και επέκταση σε asset management, ψηφιακές υπηρεσίες και bancassurance