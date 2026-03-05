Πολεμικό κλίμα και στη Wall Street: Καθίζηση στους δείκτες με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Dow Jones

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, πιέζοντας τις αγορές μετοχών και τα ομόλογα - Πάνω από 1.100 μονάδες έφτασε να χάνει ενδοσυνεδριακά ο Dow





Στο ταμπλό, ο Dow Jones δέχτηκε τις μεγαλύτερες πιέσεις φτάνοντας να χάνει πάνω από 1.100 μονάδες. Τελικά έκλεισε στις 47.954 μονάδες μειωμένος κατά 1,61% ή 784 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 0,56% στις 6.830 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε 0,26% στις 22.748 μονάδες.







«Η Wall Street αξιολογεί όλο και περισσότερο αν οι κίνδυνοι για ενδεχομένως ισχυρότερο πληθωρισμό ενδέχεται να αποτρέψουν τη Fed από το να μειώσει τα επιτόκια τόσο γρήγορα όσο θα ήθελαν οι επενδυτές», υποστήριξε ο Χοσέ Τορές από την Interactive Brokers.



Πριν από την αυριανή ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση, τα δεδομένα έδειξαν ότι οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας παραμένουν κοντά σε χαμηλά επίπεδα της τελευταίας χρονιάς, σε ένα περιβάλλον με χαμηλές απολύσεις.







«Ένας αδύναμος αριθμός (για τις προσλήψεις) θα αυξήσει τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων, αλλά ο κίνδυνος είναι ο στασιμοπληθωρισμός στο άμεσο μέλλον» σχολίασε η JPMorgan Market Intelligence, σε ανάλυση της.



Με τους φόβους για τον πληθωρισμό να αυξάνονται, τα προγνωστικά για μείωση επιτοκίων από τη Fed έχουν μειωθεί αισθητά. Οι αγορές χρήματος «βλέπουν» πλέον μείωση των επιτοκίων κατά 40 μονάδες βάσης συνολικά μέσα στη χρονιά, από 60 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα.



Σε δηλώσεις της η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος θέτει σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας. «Αυτή η σύγκρουση, εάν αποδειχθεί παρατεταμένη, έχει προφανή δυνατότητα να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, τις αγορές, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Και θα επιβάλει νέες απαιτήσεις στους πολιτικούς παντού», τόνισε χαρακτηριστικά.



Στο επίκεντρο βρίσκεται σαφώς το ράλι των ενεργειακών τιμών, δεδομένου πως πετρέλαιο και φυσικό αέριο βρίσκονται σταθερά σε ανοδική πορεία από την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σήμερα το αμερικανικό αργό ξεπέρασε και το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι.



Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου αυξάνουν τον κίνδυνο για άλλη μια κατάρρευση των συσχετισμών μεταξύ μετοχών και ομολόγων, αλλά τα ομόλογα εξακολουθούν να μπορούν να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο των μετοχών, ανέφερε σε σημείωμα της η Morgan Stanley. «Εάν μια παρατεταμένη κρίση πετρελαίου μειώσει την ανάπτυξη και αυξήσει τον πληθωρισμό, μπορεί να δούμε επανάληψη της περιόδου 2021–2023, με ρευστοποιήσεις σε μετοχές και ομόλογα».



Μέσα στο κλίμα αυτό οι επενδυτές προσπάθησαν τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης να στραφούν σε εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης, κυρίως του τεχνολογικού κλάδου, για να ισορροπήσουν τις πιέσεις. Όμως η τακτική απέτυχε μετά τις πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ προσανατολίζεται σε νέες αλλαγές των κανονισμών που θα περιορίσουν τις εξαγωγές μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, για λόγους εθνικής ασφαλείας.



Οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα απαιτούν από τις εταιρείες, όπως η Nvidia και η AMD, να ζητούν την έγκριση των αρχών για σχεδόν όλες τις εξαγωγές επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που βέβαια θα επηρεάσει κυρίως τις εξαγωγές προς την Κίνα.



Η εξέλιξη αυτή τροφοδότησε σημαντικές ρευστοποιήσεις στις μετοχές του κλάδου και εταιρειών όπως η Nvidia, η οποία μάλιστα ανακοίνωσε πως σταματά την παραγωγή των μικροτσίπ H200, που έχει φτιάξει με ειδικές τροποποιήσεις για την κινεζική αγορά.



Μεγάλες απώλειες συνέχισαν να καταγράφουν και οι αεροπορικές εταιρείες, όπως η United Airlines και η Delta, αλλά και ο ευρύτερος κλάδος των ταξιδιών, δεδομένου του αρνητικού αντίκτυπου στα ταξίδια από τον πόλεμο και την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους.



Βαρίδι για τον Dow στάθηκε και η ελεύθερη πτώση της Boeing και της Caterpillar, καθώς η αμερικανική βιομηχανία ανησυχεί για την πορεία των κερδών της σε περίπτωση που η αμερικανική και παγκόσμια οικονομία επιβραδυνθεί λόγω του πολέμου.



Στις κερδισμένες της ημέρας ξεχώρισε, αντιθέτως, η Broadcom με άλμα κοντά στο 4% μετά από τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα που ανακοίνωσε, όπως και η Berkshire Hathaway μετά από επαναφορά προγραμμάτων επαναγορών μετοχών, δείχνοντας εμπιστοσύνη από τη διοίκησή της.



Κέρδη και για την Trade Desk λόγω δημοσιευμάτων για πιθανή συνεργασία με την OpenAI, ενώ ωφελημένες από το ράλι των πετρελαϊκών τιμών ήταν αρκετές από τις μετοχές του κλάδου.



Ανοδικά κινήθηκαν, επίσης, οι μετοχές των εταιρειών που διαχειρίζονται δημοφιλείς ιστότοπους ταξιδιών, όπως η Expedia και η Booking Holdings, καθώς η OpenAI φαίνεται πως κάνει πίσω από τα σχέδιά της για άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του ChatGPT, που θα μείωνε τον τζίρο τους.



05.03.2026, 23:14