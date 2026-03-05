Viohalco: Στα €7,2 δισ. ο κύκλος εργασιών με αύξηση 9% - Διανομή μερίσματος 0,27 ευρώ ανά μετοχή
Viohalco: Στα €7,2 δισ. ο κύκλος εργασιών με αύξηση 9% - Διανομή μερίσματος 0,27 ευρώ ανά μετοχή
Βελτιωμένη κατά 20% σε ετήσια βάση η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) στα 727 εκατ. ευρώ - Τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος
Tα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματά της για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσε η Viohalco S.A. με την εταιρεία να καταγράφει αύξηση 9% στον κύκλο εργασιών της, στα 7,2 δισ. ευρώ .
Συγκεκριμένα:
• Ο κύκλος εργασιών ύψους 7,2 δισ. ευρώ, αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση (2024: 6,6 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και των υψηλότερων τιμών.
• H λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) ανήλθε σε 727 εκατ. ευρώ (2024: 604 εκατ. ευρώ), βελτιωμένη κατά 20% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη έμφαση σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και την συνετή διαχείριση κόστους.
