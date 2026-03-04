Χρηματιστήριο: Οι άνθρωποι που αγόραζαν όταν όλοι έτρεχαν να πουλήσουν
Χρηματιστήριο: Οι άνθρωποι που αγόραζαν όταν όλοι έτρεχαν να πουλήσουν
Η ψυχολογία της επιθετικής στάσης στις αγορές σε περιόδους μεγάλων κρίσεων
Οι οθόνες κοκκινίζουν, οι τίτλοι στα δελτία ειδήσεων γίνονται δραματικοί, τα τηλέφωνα στα dealing rooms παίρνουν φωτιά. Σε όλες τις κρίσεις ιστορικά, γεωπολιτικές ή μη, στα διεθνή χρηματιστήρια επικρατούσε πανικός, οι επενδυτές αναζητούσαν καταφύγια και οι έκαναν αυτό που πάντοτε έμοιαζε απολύτως και αδιαμφισβήτητα λογικό: πουλούσαν. Όσο-όσο. Η ιστορία, όμως, των αγορών έχει γραφτεί από εκείνους που έκαναν το ακριβώς αντίθετο.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα