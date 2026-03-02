Μακροχρόνια άνεργοι: Πλήρης κάλυψη στις εισφορές από τη ΔΥΠΑ για σύνταξη έως πέντε χρόνια

Η ΔΥΠΑ καλύπτει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές μακροχρόνια ανέργων που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, προσφέροντας μια κρίσιμη «γέφυρα» για τη θεμελίωση του δικαιώματός τους και την ομαλή έξοδο από την αγορά εργασίας

για τους μακροχρόνια ανέργους που πλησιάζουν στο όριο ηλικίας για σύνταξη προσφέρει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, δίνοντας τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέσω της προαιρετικής ασφάλισης, με το κόστος να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (



Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία βασίζεται στο άρθρο 10 του ν. 2874/2000 και επικαιροποιήθηκε με τον ν. 5239/2025, επιτρέπει σε όσους δεν εργάζονται για μεγάλο διάστημα να συνεχίσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη χωρίς καμία δική τους οικονομική επιβάρυνση, διευκολύνοντας τη μετάβασή τους στην έκδοση σύνταξης.







Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι προαιρετική, στοχεύει αποκλειστικά στην κάλυψη των ελλειπόντων ενσήμων και παρέχει ουσιαστική προστασία σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο για τον άνεργο.



Ποιους αφορά Οι δικαιούχοι πρέπει να:





-απέχουν το πολύ 5 χρόνια από τη συνταξιοδότηση,

-έχουν συγκεντρώσει 3.000 έως 4.500 ημέρες εργασίας και

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν τη συνέχιση της ασφάλισης μέχρι να πιάσουν το ελάχιστο όριο ημερών που απαιτείται.



Η σχετική δαπάνη χρηματοδοτείται πλήρως από τα κονδύλια της ΔΥΠΑ.



Υλοποίηση της διαδικασίας Η εφαρμογή της ρύθμισης είναι απλοποιημένη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:



Ο δικαιούχος εκδίδει τη σχετική βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας μέσω της ΔΥΠΑ.

Καταθέτει το έγγραφο στον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος προχωρά στην υπαγωγή του στο καθεστώς μετά από έλεγχο των ενσήμων και των ορίων ηλικίας.



Ο ασφαλιστικός φορέας αποστέλλει στις οικονομικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ τις λίστες με τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει την καταβολή των μηνιαίων εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ, διευθετώντας τις χρεώσεις μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού.



Για τα επικουρικά ταμεία που δεν ανήκουν στον e-ΕΦΚΑ, η πληρωμή των εισφορών γίνεται απευθείας από τη ΔΥΠΑ.



Γιάννα Χορμόβα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Δημιουργούμε ένα σταθερό δίχτυ κοινωνικής προστασίας Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, τονίζει πως η απώλεια εργασίας λίγο πριν από τη σύνταξη δεν πρέπει να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ολοκλήρωση του εργασιακού βίου.



“Διασφαλίζουμε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας, που πρόσφεραν επί χρόνια στην παραγωγή, δεν θα βρεθούν σε αδιέξοδο λόγω της μακράς απουσίας τους από την εργασία.



Καλύπτοντας πλήρως τις εισφορές τους, χτίζουμε μια γέφυρα ασφαλείας, επιτρέποντας στους ανέργους να συνταξιοδοτηθούν με αξιοπρέπεια και σιγουριά.



Παραμένουμε δεσμευμένοι στην ενίσχυση των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων χωρίς να αφήνουμε κενά προστασίας.



Με στρατηγική και συνέπεια, μετατρέπουμε μια νομοθετική πρόβλεψη σε ουσιαστική ευκαιρία για όσους αναζητούν την ασφαλιστική τους ολοκλήρωση.



Η εμπιστοσύνη των πολιτών μάς ωθεί σε ακόμη πιο ανθρώπινες και συμπεριληπτικές πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης”, υπογράμμισε η κ. Χορμόβα.

02.03.2026, 11:00