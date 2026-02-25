Η εταιρεία Ελληνικοί Χυμοί καταγγέλλει για νοθεία την ΕΑΣ Αργολίδας στα προϊόντα Agros

Τα τέσσερα προϊόντα για τα οποία η Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ καταγγέλλει ότι δεν έχουν τη σωστή περιεκτικότητα σε φρούτα και περιέχουν ζάχαρη χωρίς να το αναγράφουν

H επίσημη καταγγελία που κατέθεσε η Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ προς τον ΕΦΕΤ, στις 6 Φεβρουαρίου 2025

Αδυναμία του ΕΦΕΤ

Η αγορά

Η απάντηση της ΕΑΣ Αργολίδας

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Αργολίδας Σπύρος Αντωνόπουλος

Agros Φρουτοποτό Ροδάκινο από συμπύκνωμαΟπως επισημαίνεται στο έγγραφο, τα τρία πρώτα προϊόντα διατίθενται στην αγορά με την ένδειξη «100% φυσικός χυμός», ενώ το τέταρτο ως φρουτοποτό, κατηγορίες για τις οποίες ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών προβλέπει σαφείς και δεσμευτικές προδιαγραφές ως προς τη σύσταση, την περιεκτικότητα σε φρούτο και τη χρήση πρόσθετων σακχάρων.Σύμφωνα με την καταγγελία, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων καταδεικνύουν ότι:Στα τρία προϊόντα που διατίθενται ως 100% χυμοί, η πραγματική περιεκτικότητα σε φρούτο δεν ανέρχεται στο 100%, αλλά κυμαίνεται σε επίπεδα της τάξης του 40%-50% κατά περίπτωση.Στα ίδια, τρία, προϊόντα ανιχνεύονται εξωγενή σάκχαρα, δηλαδή σάκχαρα που συμπληρώθηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία, τα οποία δεν αναγράφονται στη λίστα συστατικών, κάτι που απαγορεύει ρητά ο νόμος για την κατηγορία που χαρακτηρίζεται ως «Χυμός Φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό».Στο Φρουτοποτό Ροδάκινο, η περιεκτικότητα σε φρούτο προσδιορίζεται στο 10%, ποσοστό που υπολείπεται του ελάχιστου 20% που προβλέπει η νομοθεσία για την κατηγορία και απέχει σημαντικά από το 29% που δηλώνεται στη συσκευασία.Στην καταγγελία τονίζεται ότι, με βάση τα παραπάνω, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται βάσει της σήμανσής τους, γεγονός που, κατά τα καταγγελλόμενα, συνιστά παραπλάνηση του καταναλωτή και παραβίαση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.«Με βάση τα παραπάνω και τις σχετικές εργαστηριακές αναλύσεις που προσκομίζουμε, προβαίνουμε σε καταγγελία κατά της ΕΑΣΑ, η οποία αποδεδειγμένα παράγει και διακινεί προϊόντα εκτός προδιαγραφών της κείμενης νομοθεσίας», αναφέρει στην επιστολή προς τον ΕΦΕΤ η διοίκηση της Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ.Και συνεχίζει: «Σας παρακαλούμε, δε, για τις περαιτέρω ενέργειές σας προκειμένου να προστατευτεί πρωτίστως ο καταναλωτής απέναντι στον οποίο τόσο οι παραγωγοί τροφίμων και ποτών όσο και η Πολιτεία είμαστε υποχρεωμένοι να του εξασφαλίζουμε απόλυτη ακρίβεια και γνώση ως προς το τι αγοράζει και τι καταναλώνει, λαμβάνοντας υπόψη τις διατροφικές του συνήθειες αλλά και τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες και περιορισμούς που τίθενται προς προστασία της υγείας του.Επιπλέον, είναι σημαντικό να προστατευτεί και ο υγιής ανταγωνισμός, αφού η κυκλοφορία προϊόντων που παραβιάζουν τη νομοθεσία του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών δυσφημίζει τον κλάδο, λειτουργεί εις βάρος της αγοράς και των νόμιμων επιχειρήσεων οι οποίοι δαπανούν τεράστια ποσά για την έρευνα, τη διαφήμιση και τη νομότυπη επισήμανση και παραγωγή των προϊόντων τους».Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την κατάθεση της σοβαρής καταγγελίας, οριστικό αποτέλεσμα ακόμη δεν υπάρχει και η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση διερεύνησης από την αρμόδια αρχή.Τη θεσμική εξήγηση για την πορεία της διερεύνησης δίνει ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας, ο οποίος επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη καταγγελία δεν αφορά άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αλλά ζήτημα ορθότητας της σήμανσης και παραπλάνησης του καταναλωτή. Το στοιχείο αυτό, όπως εξηγεί, καθόρισε και τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχήθηκε η εξέτασή της στο πλαίσιο των ελέγχων της Αρχής.Σύμφωνα με τον κ. Ζαμπέλα, βασική δυσκολία στην εξέταση της υπόθεσης αποτέλεσε το γεγονός ότι, κατά τον χρόνο κατάθεσης της καταγγελίας, δεν υπήρχε στην Ελλάδα διαπιστευμένη εργαστηριακή μέθοδος για τον συγκεκριμένο τύπο αναλύσεων, ικανή να στηρίξει νομικά διοικητικές πράξεις ή την επιβολή κυρώσεων.Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο για τους χυμούς, τη σήμανση και την προστασία του καταναλωτή ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, ενώ ο ΕΦΕΤ έχει θεσμικά τον ρόλο του ελεγκτή και θεματοφύλακα της αγοράς τροφίμων, με αποστολή την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.Για τον λόγο αυτό, ο ΕΦΕΤ απευθύνθηκε σε αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας, ζητώντας τη συνδρομή τους για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών αναλύσεων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν εκτός Ελλάδας, μαζί με τα σχετικά πρωτόκολλα, διαβιβάστηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο κλήθηκε να τα αξιολογήσει και να συμβάλει στην ανάπτυξη της απαραίτητης μεθοδολογίας.Οπως διευκρινίζεται από την πλευρά του ΕΦΕΤ, η διαδικασία αυτή, αν και χρονοβόρα, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου η Αρχή να μπορέσει να ασκήσει τον ρόλο της με θεσμική και νομική ασφάλεια, τόσο ως προς την προστασία του καταναλωτή όσο και ως προς τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς τροφίμων. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να υπάρξει οριστική κρίση, η υπόθεση παραμένει σε φάση διερεύνησης.Εως τότε βέβαια, όσο η υπόθεση παραμένει σε φάση διερεύνησης και εν αναμονή οριστικής κρίσης από τις αρμόδιες αρχές, η αγορά συνεχίζει να λειτουργεί με τους δικούς της ρυθμούς. Τα επίμαχα προϊόντα εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο ράφι, σε έναν κλάδο που βρίσκεται υπό έντονες πιέσεις κόστους και σκληρό ανταγωνισμό τιμών, αλλά και να διατίθενται, σύμφωνα με την καταγγελία, σε διάφορα ιδρύματα, όπως νοσοκομειακές μονάδες.Η αγορά χυμών τα τελευταία χρόνια επηρεάζεται από την άνοδο στις τιμές των φρούτων και των συμπυκνωμάτων, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις μεταφορές και τα υλικά συσκευασίας, παράγοντες που έχουν συμπιέσει τα περιθώρια κέρδους, ιδίως στα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η τιμή στο ράφι αποκτά καθοριστική σημασία τόσο για τα επώνυμα προϊόντα όσο και, ακόμη περισσότερο, για εκείνα της ιδιωτικής ετικέτας.Σύμφωνα με την εικόνα της αγοράς που περιγράφεται στον φάκελο της υπόθεσης, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δραστηριοποιείται μόνο με τα δικά της εμπορικά σήματα (Ρέα, Agros, Mythical Juice, Madora, Blue Drops), αλλά έχει και εκτεταμένη παρουσία στην παραγωγή για λογαριασμό τρίτων.Μέρος της παραγωγής της αφορά προϊόντα που διατίθενται με διαφορετική εμπορική επωνυμία, στο πλαίσιο συμβάσεων private label, μεταξύ αυτών και συνεργασίες με συγκεκριμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.Η διάσταση αυτή διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμα των προϊόντων στην αγορά, καθώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελούν βασικό εργαλείο ανταγωνισμού τιμής στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Σε ένα περιβάλλον έντονων πιέσεων, η δυνατότητα προσφοράς χαμηλότερων τιμών μεταφράζεται σε ισχυρό πλεονέκτημα, καθιστώντας όμως ακόμη πιο κρίσιμη την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ως προς τη σύσταση και τη σήμανση.Το «ΘΕΜΑ» απευθύνθηκε στον πρόεδρο της ΕΑΣ Αργολίδας Σπύρο Αντωνόπουλο προκειμένου να απαντήσει στην καταγγελία της εταιρείας Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ που διερευνά ο ΕΦΕΤ, να εκθέσει τη θέση της Ενωσης και να παρέχει διευκρινίσεις.Ο κ. Αντωνόπουλος απάντησε με το εξής κείμενο, το οποίο παραθέτουμε αυτούσιo:«Από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει καταγγελία στον ΕΦΕΤ σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων.Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από τον ΕΦΕΤ.Ο ΕΦΕΤ ως δημόσιος φορέας ελέγχου τροφίμων έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ελέγχει οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο.Μέχρι σήμερα έχουμε δεχθεί δεκάδες ελέγχους τόσο όσον αφορά τις γραμμές παραγωγής όσο και τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα.Γνωρίζουμε επίσης ότι έχει γίνει έλεγχος των προϊόντων μας από τα ράφια των πελατών μας.Περαιτέρω μεγάλοι πελάτες μας διαθέτουν εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας πλήρως εξοπλισμένους, όπου συστηματικά ελέγχονται όλα τα τρόφιμα.Στη δική μας την περίπτωση πολλές φορές οι πελάτες προσφεύγουν και σε εξωτερικά εργαστήρια για πληρέστερο έλεγχο και μας ενημερώνουν σχετικά.Σε όλους τους ελέγχους ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα με τα προϊόντα μας.Δεν έχουμε καμία ανησυχία γιατί γνωρίζουμε τι παράγουμε, ακολουθούμε απολύτως τις προδιαγραφές και η ποιότητα ελέγχεται συστηματικάΕυελπιστούμε ότι ο ΕΦΕΤ θα προχωρήσει, εφόσον κρίνει ότι απαιτείται, τάχιστα σε δικούς του ελέγχους των προϊόντων μας δείγματα των οποίων μπορεί να παραλάβει σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης.Είμαστε βέβαιοι ότι θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας, δηλαδή, τόπος παραλαβής, ώρα παραλαβής, παραλαμβάνων υπάλληλος, διατήρηση αντιδείγματος προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα διασταύρωσης. Δηλώνουμε ότι είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να παριστάμεθα.Μας προκαλεί εντύπωση η διαρροή στη εφημερίδα πριν την ενημέρωσή μας.Προφανώς ο καταγγέλλων ενημέρωσε ταυτόχρονα με την καταγγελία, διότι ενδεχομένως ο σκοπός του είναι η δυσφήμησή μας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.Είναι και αυτή μια πλευρά του σκληρού ανταγωνισμού να φτάνει στα όρια του αθέμιτου».