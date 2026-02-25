BofA: Νέες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες – Buy σε τρεις από τις τέσσερις, με Eurobank top pick
Η BofA βλέπει τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο σε φάση ισχυρής και διατηρήσιμης κερδοφορίας, με NII που γυρίζει ανοδικά, δάνεια που επιταχύνουν και μερίσματα που αυξάνονται γρήγορα
Η Bank of America Global Research δημοσίευσε σήμερα την προεπισκόπηση για τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2025 των ελληνικών τραπεζών, με ημερομηνία δημοσίευσης 25 Φεβρουαρίου 2026. Η έκθεση δίνει έμφαση σε ευρείες αναβαθμίσεις των κερδών ανά μετοχή (EPS), καμπή στο καθαρό έσοδο τόκων (NII), υψηλότερη ανάπτυξη δανείων και σημαντική αύξηση των ποσοστών διανομής μερισμάτων (payout ratios).
Η BofA διατηρεί τρεις συστάσεις «αγορά» και μια «ουδέτερη», ενώ θεωρεί τη Eurobank ως την κορυφαία επιλογή για το 2026, χάρη σε τρεις ισχυρούς καταλύτες (μετάβαση της Ελλάδας σε ανάπτυγμένη αγορά, ένταξη Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και Κύπρου στο Σένγκεν) και ελκυστική αποτίμηση (1,3 φορές P/TBV και κάτω από 8 φορές τον δείκτη P/E έναντι 18% ROTE 2027E και 13% 3ετούς CAGR EPS).
Σύμφωνα με την έκθεση της BofA, η Alpha λαμβάνει σύσταση «Buy» με νέα τιμή στόχο 4,41 ευρώ (από 4,12 ευρώ), προσφέροντας δυναμικό ανόδου 22%. Η Eurobank επίσης «Buy» με στόχο 5,54 ευρώ (από 5,64 ευρώ), με upside 45%. Για την Εθνική Τράπεζα η σύσταση είναι «Neutral», με τιμή στόχο 14,78 ευρώ (από 13,88 ευρώ), δηλαδή +8%. Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς λαμβάνει σύσταση «Buy» και στόχο 9,86 ευρώ (από 8,85 ευρώ), με περιθώρφιο+26%.
