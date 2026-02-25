Το deja vu, οι δημοσκοπήσεις και ο Δένδιας, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ με Λαλιώτη, Λάμπρου και με τα μάτια στον Αλέξη, ο πόλεμος των VLCC, το μπλόκο στην επένδυση της Σύρου

Κλείσιμο

Και την θυμήθηκα τώρα γιατί είναι κάτι σαν deja vu αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, πολλοί εξ ημών ενίοτε έπιναν ένα καφεδάκι με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, πάντοτε στο φιλόξενο γραφείο του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Όταν η συζήτηση ερχόταν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές έλεγε (ο Προκόπης) κάτι σαν… ναι βρε παιδί μου, η ΝΔ θα έρθει πρώτο κόμμα αλλά ο Μητσοτάκης δεν παίρνει πάνω από 30%. Το αποτέλεσμα θα το θυμάστε όλοι, ήταν αυτοδυναμία με περίπου 38%. Το ίδιο έργο επαναλήφθηκε και το 2023, όπου ο Μητσοτάκης «έπαιρνε» 27% με 30% και τελικώς πήρε 40%. Μην ρωτάτε γιατί το έλεγε ο Προκόπης, ο Καραμανλής και όλη η «Ραφήνα», το 2019 αλλά και το 2023, γιατί ήταν (και είναι) ηλίου φαεινότερον. Οι άνθρωποι δεν γούσταραν ποτέ τον Μητσοτάκη και ήθελαν να χάσει, άλλωστε οι ίδιοι πήγαν με τον Τσίπρα το 2015, γι’ αυτό τον έναν (Παυλόπουλο) τον έκανε ΠτΔ και τον Καραμανλή τον είχε… κορώνα στο κεφάλι του, ο Αλέξης μας. Θέλω να είμαι ειλικρινής, οι άνθρωποι αυτοί, οι Καραμανλήδες, ή Καραμανλικοί (αν και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν εδώ και χρόνια) ποτέ δεν τον γούσταραν και δεν το έκρυψαν. Εσχάτως, στράβωσε και ο Σαμαράς και αυτός λέει χοντράδες σήμερα για τον Μητσοτάκη αλλά και πάλι μου φαίνεται λάθος μεν, αλλά γούστο του, καπέλο του, έχει μία γνώμη και την λέει. Αυτό που είναι μάλλον ακατανόητο είναι ο τρόπος που εκδηλώνεται -τελευταίως και ως κλεφτοπόλεμος- και μιλάει ο Δένδιας. Έξυπνος, εστέτ, μορφωμένος και θεωρητικά αλλά και στο επαγγελματικό πεδίο (τις νομικές μπίζνες), ο Δένδιας δεν δικαιολογείται να το… πηγαίνει έτσι. Δηλαδή το να «τα χώσεις» στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου μέσα στην Αγκυρα να το καταλάβω, παίρνεις βρε παιδάκι μου εθνικούς πόντους πίσω στην πατρίδα. Αλλά τώρα αυτά τα μπρος πίσω με τις παπάτζες για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τις παρέες με την Ακροδεξιά ή τους ολιγάρχες–εχθρούς της Ν.Δ. και τις ατάκες ότι ανησυχεί για τα ποσοστά του Μητσοτάκη στα γκάλοπ κάπου… δεν πάνε. Και δεν του πάνε. Γιατί αν δεν καταλάβατε ο Δένδιας αυτό που είπε προ ημερών είναι ότι δήθεν ανησυχεί που έχει χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά η Ν.Δ.Πίεση… λάθη-Είπαμε και χθες ότι ίσως την τελευταία περίοδο ο Νίκος Δ. αισθάνεται μία πίεση γιατί δεν δείχνει να προχωράει το σενάριο της «εν κινήσει αλλαγής» αρχηγού στη Ν.Δ. Προσωπικά, εκείνο το «εν κινήσει» μου φαινόταν ωχρό εξ αρχής. Τώρα προέκυψε και η άλλη εκδοχή, της κανονικής διαδοχής όταν τελειώσει ο Μητσοτάκης μετά από μία (ή μισή) ακόμη θητεία. Και εκεί θα βρει μπροστά του… άλλα μοντέλα πολιτικών (όχι στα κιλά μοντέλα ε;) όπως ο Πιερρακάκης, ίσως και άλλους. Αλλά c’ est la vie, που λένε οι Γάλλοι. Τέλος πάντων να 'χαμε να λέγαμε, εγώ σκέψεις και κουτσομπολιά λέω σε μία παραπολιτική στήλη, μην τα δένετε. Είδα χθες ότι στον Νίκο μας την ψιλοέπεσε ο Λαζαρίδης και ο Φεύγας, δύο βουλευτές Ν.Δ., σιγά τα ωά, δεν έγινε και κάτι, μετά το μαλάκωσε και ο εκπρόσωπος Παύλος και όλα καλά. Πάμε παρακάτω…Επίσκεψη στις πλημμύρες-Πάμε στα τρέχοντα θέματα τώρα, ο πολύπαθος Έβρος δοκιμάζεται αυτές τις μέρες από τη σημαντική άνοδο της στάθμης του ποταμού, λόγω του ότι φούσκωσε ο Άρδας από τα χιόνια που λιώνουν στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να "πνίξει" χωριά και καλλιέργειες στο βόρειο κομμάτι νομού. Ο Κ.Μ που θα βρίσκεται με κλιμάκιο υπουργών στον νομό για το "γαλάζιο" προσυνέδριο της Αλεξανδρούπολης θα αναπροσαρμόσει το πρόγραμμά του και θα επισκεφθεί κάποιες από τις πληγείσες περιοχές, διότι μετά τις φωτιές ήρθαν οι πλημμύρες.Ο Ρούμπιο στην Αθήνα την άνοιξη-Ενδιαφέρον μενού θα έχει η συνάντηση του Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο που θα γίνει είτε αργά σήμερα (ώρα Ελλάδος), ή ακόμα και προς Πέμπτη, ανάλογα με το κυλιόμενο πρόγραμμα του Αμερικανού αξιωματούχου. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι σχεδιάζεται ο Ρούμπιο να έρθει μέσα στην άνοιξη για τον ελληνοαμερικανικό στρατηγικό διάλογο στην Αθήνα, θα έλεγα από το Πάσχα και μετά. Προφανώς, με τον Γεραπετρίτη θα συζητήσουν όλα τα ανοιχτά θέματα, από τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και επαγωγικά το Ιράν, έως τα θέματα διμερούς ενδιαφέροντος. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι φαίνεται η πόρτα του State Department είναι ανοιχτή, αν και εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι εκλήθη στην Ουάσιγκτον, ενώ ο Γεραπετρίτης ήταν πριν από έναν μήνα στις ΗΠΑ και μίλησαν τηλεφωνικά.Ο νέος κατώτατος μισθός-Στο Υπουργικό του Μαρτίου, είπε χθες ο Κ.Μ από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ότι θα έρθει το νομοσχέδιο για τον νέο κατώτατο μισθό που θα ισχύει από 1ης Απριλίου. Με βάση τα ως τώρα δεδομένα, από τα σημερινά 880 θα πάει σίγουρα 930-940 ευρώ (μικτά), ενώ έχουν αλλάξει και οι φορολογικές κλίμακες. Κάπως έτσι, θα έχει σχεδόν επιτευχθεί η προεκλογική δέσμευση για κατώτατο στα 950 ευρώ το 2027 έναν χρόνο πριν τις εκλογές και μένει να φανεί πού θα "κάτσει η μπίλια" του χρόνου. Σημειωτέον, βέβαια, την αύξηση την πληρώνουν οι επιχειρήσεις.Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ (δηλαδή κάπου στο 1981…)-Στο εγχείρημα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, εκτός από τον αειθαλή Πέτρο Λάμπρου, έχει εμπλακεί για τα καλά και ο Κώστας Λαλιώτης: παίρνει τηλέφωνα, κάνει ζυμώσεις, πιέζει για επιστροφές πρώην συντρόφων. «Έρχονται άλλα δύο κύματα διεύρυνσης» λέει σε συνομιλητές του, κάνοντας λόγο για γνωστούς νυν και πρώην βουλευτές αλλά και μεσαία στελέχη από όλη τη χώρα. «Μη μας πνίξουν μόνο, σύντροφε» του απαντούν σκωπτικά κάποιοι που βλέπουν ότι ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι και στελεχάρες που έχουν προκαλέσει στο παρελθόν. Το επόμενο δεκαήμερο λογικά θα έχει ανακοινωθεί ο επόμενος γύρος των ονομάτων, λένε οι γνωρίζοντες. Ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης είναι πολύ κοντά αν και, όπως λέει, «με πιέζουν από το ΠΑΣΟΚ αλλά εγώ περιμένω τον Τσίπρα...». Το ίδιο και η Αθηνά Λινού που επίσης κάποιοι την θέλουν πίσω. Αντιθέτως, μαθαίνω ότι δεν είναι λίγοι όσοι βάζουν βέτο (όπως η Νίνα Κασιμάτη) για ενδεχόμενο επιστροφής του Γιάννη Ραγκούση. Ο Θάνος Μωραΐτης διαψεύδει ότι ενδιαφέρεται για τη θέση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος αλλά η αξιοπιστία του ελέγχεται. Βλέπετε είναι ο ίδιος που μία ημέρα πριν ορκιστεί υπουργός του Τσίπρα, διαβεβαίωνε ότι παραμένει ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση η διεκδίκηση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος απέναντι στον νυν περιφερειάρχη Νίκο Φαρμάκη είναι και δύσκολη και πέφτει μακριά. Οπότε πιθανότερο είναι να επιστρέψει ως υποψήφιος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, απέναντι μάλιστα στη Χριστίνα Σταρακά η οποία δεν στήριξε Ανδρουλάκη στην εσωκομματική αναμέτρηση. Σταρακά και Μωραΐτης ήταν κολλητοί, αλλά τα έχουν σπάσει εδώ και πολύ καιρό. Σημειώνεται ότι τυχόν κάθοδος Μωραΐτη θα προκαλέσει αναταράξεις και στους άλλους υποψηφίους, όπως τους Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, Γιώργου Καλλιακμάνη κ.α. Ο επίσης Αιτωλοακαρνάνας, πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Κουρουμπλής λέγεται ότι προετοιμάζεται για την Δυτική Αθήνα, απέναντι στην Νάντια Γιαννακοπούλου και στον Λευτέρη Καρχιμάκη. Για εξισορρόπηση και προς τα δεξιά, στη Χ. Τρικούπη ακούγονται και ονόματα όπως του Γιώργου Κύρτσου, ο οποίος τελευταία αποθεώνει με αναρτήσεις του τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον οποίο διατηρεί προσωπικές σχέσεις, ενώ έχουν πέσει δίαυλοι και προς στελέχη όπως η Ζέφη Δημαδάμα ή της επιρροής του Ανδρέα Λοβέρδου. Όλοι παραδέχονται πάντως ότι η αμφίπλευρη διεύρυνση θα μπατάρει, καθώς έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια προς το κέντρο-κεντροδεξιά.Τα μάτια στον Αλέξη