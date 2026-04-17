Νευρικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών στο φινάλε της εβδομάδας
Πιέσεις σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, για δεύτερη σερί μέρα στη ΔΕΗ - Μεικτά πρόσημα στις διεθνείς αγορές
Με επιφυλακτικότητα και εναλλαγές προσήμων ξεκίνησε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που μετρά μέχρι στιγμής δύο θετικές και μία αρνητική χθεσινή συνεδρίαση. Λίγο πριν τις 12:00, o Γενικός Δείκτης Τιμών σημειώνει πτώση 0,29% αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε στο «πράσινο», ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) πέφτει 0,12%, ο FTSE Mid Cap μεσαίας κεφαλαιοποίησης κερδίζει 0,30% και ο τραπεζικός δείκτης έχει κέρδη 0,44%. Ακόμα, ο τζίρος κυμαίνεται κοντά στα 35 εκατ. ευρώ.
Yπενθυμίζεται, ότι την Πέμπτη το ελληνικό χρηματιστήριο γύρισε σε αρνητικό έδαφος με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.274,98 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,63%, καθώς οι ρευστοποιήσεις στις τράπεζες και η έντονη πίεση στη ΔΕΗ επιβάρυναν τη συνολική εικόνα της αγοράς.
Το ΙΟΒΕ, αναθεώρησε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026 στο 1,8%, αντανακλώντας ένα πιο απαιτητικό εξωτερικό περιβάλλον και ηπιότερη εγχώρια δυναμική. Οι επενδύσεις εξακολουθούν να αποτελούν το πιο ισχυρό στήριγμα της οικονομικής δραστηριότητας, με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περίπου κατά 14%, χάρη στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, τις δημόσιες επενδύσεις και τη βελτίωση των πιστωτικών ροών.
Όσον αφορά τις εισηγμένες, η Eurobank Equities, ξεκίνησε την κάλυψη της Allwyn με σύσταση hold και τιμή-στόχο στα 13,4 ευρώ.
Ακόμα, η Σαράντης, αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 τη Δευτέρα 20 Απριλίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Σε γενικές γραμμές, οι εκτιμήσεις της Eurobank Equities, συγκλίνουν σε EBITDA 20,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,6% σε ετήσια βάση, με έσοδα 145 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη χαμηλού μονοψήφιου ποσοστού.
Aπό τις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank κερδίζει 0,56%, η Πειραιώς υποχωρεί 0,19%, η ΕΤΕ είναι στο +0,68% και η Eurobank +0,56%. Η CrediaBank έχει μικρή πτώση 0,17% ενώ η Optima Bank έχει κέρδη 0,60%.
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΔΕΗ υποχωρεί 2,04%, η Allwyn υποχωρεί 0,04%, ενώ στον αντίποδα η Jumbo κερδίζει 0,17% και η Metlen υποχωρεί -0,77%.
