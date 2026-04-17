Premia Properties: Στόχος το 1 δισ. ευρώ και νέα επενδυτική ώθηση μετά την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου
Premia Properties: Στόχος το 1 δισ. ευρώ και νέα επενδυτική ώθηση μετά την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου
Το νέο «στοίχημα» της Επενδυτικής Ακινήτων που δρομολογεί τουλάχιστον δύο μεγάλες συμφωνίες, με επίκεντρο τους κλάδους της φιλοξενίας και των φοιτητικών εστιών
«Η εταιρεία έχει δυνατές ρίζες, καλά κτίρια με καλούς μισθωτές και χτίζουμε το μέλλον ώστε να είμαστε μία ευρωπαϊκή εταιρεία με ευρωπαϊκή νοοτροπία». Τάδε έφη χθες στο περιθώριο της εκδήλωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ομολογιών και μετά το καμπανάκι της έναρξης της χθεσινής συνεδρίασης, ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας κ. Ηλίας Γεωργιάδης, πρόεδρος και βασικός μέτοχος της Premia Properties AEEAΠ, μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,4 φορές.
Η Επενδυτική Ακινήτων συνολικά έχει αντλήσει 348 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα, με τα 250 εκατ. ευρώ να αφορούν ομολογίες και 98 εκατ. ευρώ από την έκδοση νέων μετοχών. «Η Ρremia θα παραμείνει δυνατή μέσω νέων επενδύσεων, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε συγκεκριμένους κλάδους συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων κοινωνικού χαρακτήρα», ανέφερε χθeς η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ η οποία έχει θέσει στόχο για ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 1 δισ. ευρώ ως επόμενο βήμα όπως δήλωσε στην τελευταία ενημέρωση στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος κ. Κώστας Μαρκάζος. Προς την κατεύθυνση αυτή θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο μεγάλες συμφωνίες, με επίκεντρο τους κλάδους της φιλοξενίας και των φοιτητικών εστιών, όπως έχει ήδη δηλώσει η διοίκηση, ενώ μελλοντικά θα υπάρξει στόχευση και σε άλλους κλάδους.
Όπως ανέφερε χθeς ο κ. Γεωργιάδης, η εταιρεία με τον τρόπο που είναι δομημένη μπορεί να υποστηρίξει χαρτοφυλάκιο αξίας 1,5 δισ. ευρώ με μικρές αλλαγές στο κομμάτι της διαχείρισης και του asset management.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η Επενδυτική Ακινήτων συνολικά έχει αντλήσει 348 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα, με τα 250 εκατ. ευρώ να αφορούν ομολογίες και 98 εκατ. ευρώ από την έκδοση νέων μετοχών. «Η Ρremia θα παραμείνει δυνατή μέσω νέων επενδύσεων, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε συγκεκριμένους κλάδους συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων κοινωνικού χαρακτήρα», ανέφερε χθeς η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ η οποία έχει θέσει στόχο για ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 1 δισ. ευρώ ως επόμενο βήμα όπως δήλωσε στην τελευταία ενημέρωση στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος κ. Κώστας Μαρκάζος. Προς την κατεύθυνση αυτή θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο μεγάλες συμφωνίες, με επίκεντρο τους κλάδους της φιλοξενίας και των φοιτητικών εστιών, όπως έχει ήδη δηλώσει η διοίκηση, ενώ μελλοντικά θα υπάρξει στόχευση και σε άλλους κλάδους.
Όπως ανέφερε χθeς ο κ. Γεωργιάδης, η εταιρεία με τον τρόπο που είναι δομημένη μπορεί να υποστηρίξει χαρτοφυλάκιο αξίας 1,5 δισ. ευρώ με μικρές αλλαγές στο κομμάτι της διαχείρισης και του asset management.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα