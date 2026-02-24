Σενάρια αποκάλυψης για την AI και ο φόβος ενός «Μαύρου Κύκνου» οδήγησαν σε βουτιά τη Wall Street
Ήπιες κινήσεις μετά τις ισχυρές απώλειες της Δευτέρας - Οι δασμοί Τραμπ, οι εντάσεις με το Ιράν και οι φόβοι για διαταραχές από την τεχνητή νοημοσύνη συντηρούν το κλίμα αβεβαιότητας
Με μεικτή διάθεση ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street, καθώς η αγορά επιχειρεί να ανακάμψει από την ισχυρή πτώση της Δευτέρας, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω της εμπορικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ και των εντεινόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Dow Jones ενισχύεται οριακά κατά 0,03% και διαπραγματεύεται στις 48.820,62 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά 0,15% στις 6.827,36 μονάδες και ο Nasdaq χάνει 0,3% στις 22.558,40 μονάδες. Η αγορά προσπαθεί να σταθεροποιηθεί στο ξεκίνημα της τελευταίας εβδομάδας διαπραγμάτευσης του Φεβρουαρίου, ο οποίος εξελίσσεται σε δύσκολο μήνα για τις αμερικανικές μετοχές.
Πρωταγωνίστρια είναι η Advanced Micro Devices, με άνοδο έως και 11%, μετά την ανακοίνωση πολυετούς συμφωνίας με τη Meta Platforms για την προμήθεια έως και 60 δισ. δολαρίων σε μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης μέσα στην επόμενη πενταετία. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη έως 6 γιγαβάτ GPU της AMD για AI data centers, ενώ η Meta θα αποκτήσει και δικαιώματα αγοράς έως 160 εκατ. μετοχών της AMD βάσει απόδοσης.
Η εξέλιξη έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της Meta ότι χρησιμοποιεί εκατομμύρια μικροτσίπ της Nvidia για την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων της. Η Nvidia κινείται οριακά χαμηλότερα ενόψει των αποτελεσμάτων που αναμένονται μετά το κλείσιμο της Τετάρτης.
Η Home Depot ενισχύεται κατά 2,5%, καθώς ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για το τέταρτο τρίμηνο και διατήρησε το ετήσιο guidance. Η Keysight Technologies σημειώνει άνοδο 14,5% μετά την αισιόδοξη πρόβλεψη για τα κέρδη της, ενώ η Hims & Hers Health υποχωρεί σχεδόν 5% λόγω της αδύναμης πρόβλεψης για τα έσοδα.
Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στα αποτελέσματα της Salesforce και της Intuit αργότερα μέσα στην εβδομάδα, με τον κλάδο λογισμικού (software) να βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Ο δείκτης λογισμικού και υπηρεσιών του S&P 500 έχει χάσει σχεδόν 24% από την αρχή του έτους και υποχώρησε 4,3% τη Δευτέρα.
Το λεγόμενο «AI scare trade» έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχο μοτίβο, με τις πιέσεις να επεκτείνονται πέρα από το software, επηρεάζοντας brokers, private credit, κυβερνοασφάλεια, αλλά και υπηρεσίες ακινήτων.
Η αβεβαιότητα εντείνεται και από το εμπορικό μέτωπο. Από την Τρίτη τέθηκε σε ισχύ γενικός δασμός 10% στις εισαγωγές προς τις ΗΠΑ, ενώ ο Λευκός Οίκος προχωρά σε τυπική αύξησή του στο 15%. Τη Δευτέρα ο Dow Jones έχασε πάνω από 800 μονάδες, με «βαρίδι» την πτώση περίπου 13% της International Business Machines.
Οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή και λόγω των εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν, καθώς και ενόψει της ομιλίας του Τραμπ για την «Κατάσταση του Έθνους» (State of the Union address). Επιπλέον, αναμένονται νέα στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία στην προηγούμενη μέτρηση είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014.
Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, ο πρόεδρος της Fed του Σικάγου, Όσταν Γκούλσμπι, επανέλαβε ότι δεν θεωρεί σκόπιμες νέες μειώσεις επιτοκίων όσο ο πληθωρισμός παραμένει σε αυτά τα επίπεδα. «Πριν μειώσουμε περαιτέρω τα επιτόκια, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στο 2%», τόνισε.
Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, η αγορά προεξοφλεί διατήρηση επιτοκίων τον Μάρτιο και τοποθετεί την επόμενη πιθανή μείωση στον Ιούνιο. Η αγορά αναζητά πλέον ισορροπία σε ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν εμπορικές εντάσεις, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και ερωτήματα για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδουν τα αναμενόμενα.
