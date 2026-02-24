Τα νησιωτικά σφυριά: Τα οικόπεδα της Τοξότης στην Πάτμο και οι κατοικίες με θέα στην Άνδρο

Για τέταρτη φορά και με σκόντο βγαίνει σε πλειστηριασμό αυτή την εβδομάδα η έκταση στον οικισμό Γροίκου στην Πάτμο-Ποια είναι η νέα μειωμένη τιμή- Τα…παρατημένα σπίτια στην Άνδρο και το μεγάλο προνόμιό τους