Τα νησιωτικά σφυριά: Τα οικόπεδα της Τοξότης στην Πάτμο και οι κατοικίες με θέα στην Άνδρο
Για τέταρτη φορά και με σκόντο βγαίνει σε πλειστηριασμό αυτή την εβδομάδα η έκταση στον οικισμό Γροίκου στην Πάτμο-Ποια είναι η νέα μειωμένη τιμή- Τα…παρατημένα σπίτια στην Άνδρο και το μεγάλο προνόμιό τους
Στους πλειστηριασμούς αυτής της εβδομάδας περιλαμβάνονται και αρκετά… νησιωτικά σφυριά, δηλαδή οικόπεδα ή σπίτια σε δημοφιλή νησιά. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η έκταση των σχεδόν 15 στρεμμάτων της πτωχευμένης εταιρείας «Τοξότης» (συμφερόντων της οικογένειας Καλογρίτσα) στο νησί της Πάτμου.
Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω έκταση που αποτελείται από 6 επιμέρους οικόπεδα, βγήκε αρχικά στο σφυρί στις 22 Οκτωβρίου 2025, και στη συνέχεια στις 3 Δεκεμβρίου, χωρίς αποτέλεσμα αλλά και στις 14 Ιανουαρίου 2026 με μειωμένη την τιμή κατά 20%. Και πάλι όμως ο πλειστηριασμός κατέληξε άγονος.
Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω έκταση που αποτελείται από 6 επιμέρους οικόπεδα, βγήκε αρχικά στο σφυρί στις 22 Οκτωβρίου 2025, και στη συνέχεια στις 3 Δεκεμβρίου, χωρίς αποτέλεσμα αλλά και στις 14 Ιανουαρίου 2026 με μειωμένη την τιμή κατά 20%. Και πάλι όμως ο πλειστηριασμός κατέληξε άγονος.
