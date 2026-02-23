Pizzaroo: Το νέο στοίχημα του Jackaroo είναι η διάσημη πίτσα σε στυλ Ντιτρόιτ
Pizzaroo: Το νέο στοίχημα του Jackaroo είναι η διάσημη πίτσα σε στυλ Ντιτρόιτ
Μετά το τηγανητό κοτόπουλο που δημιούργησε ουρές, η ομάδα του Jackaroo δοκιμάζει τώρα τις αντοχές της αγοράς της πίτσας
Τον Μάρτιο του 2026, σε λίγες ημέρες δηλαδή, ξεκινά τις παραγγελίες το Pizzaroo, το νέο project του Μιχάλη Μαντζουράνη, του ανθρώπου πίσω από το Jackaroo, που έγινε διάσημο για το τηγανητό κοτόπουλο και κατάφερε να δημιουργήσει ουρές στο Περιστέρι και την Κυψέλη. Η νέα επιχείρηση εστιάζει αποκλειστικά σε ένα προϊόν: Detroit-style pizza, ένα στυλ το οποίο στην Ελλάδα παραμένει ακόμα σχεδόν άγνωστο, αλλά στη Βόρεια Αμερική και τη Βορειοδυτική Ευρώπη έχει εδώ και χρόνια αποκτήσει μαζική απήχηση.
Το concept ξεκινά ως ghost brand, αποκλειστικά με delivery μέσω Wolt, αξιοποιώντας την υπάρχουσα κουζίνα του ομίλου στο Χαλάνδρι. Λογικά, εφόσον τα νούμερα το δικαιολογήσουν, θα αποκτήσει και φυσικό κατάστημα.
Τι είναι η Detroit-style και γιατί είναι διαφορετική
Για όποιον δεν την έχει δοκιμάσει, η Detroit-style φαίνεται απλώς μια χοντρή τετράγωνη πίτσα. Δεν είναι, όμως, έτσι ακριβώς. Η διαφορά είναι στη δομή, στην τεχνική και στη σειρά των υλικών. Η κρούστα φτιάχνεται από ζύμη υψηλής υγρασίας, κοντά στο 70%, που ψήνεται σε βαριά ατσάλινα ταψιά. Το αποτέλεσμα είναι μια βάση αέρινη από μέσα και τραγανή από κάτω, επειδή το λίπος στην βάση του ταψιού ουσιαστικά «τηγανίζει» τη ζύμη κατά το ψήσιμο. Αυτή η υφή δεν υπάρχει στη ναπολιτάνικη πίτσα, δεν υπάρχει στη Siciliana, δεν υπάρχει στη New York-style.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το concept ξεκινά ως ghost brand, αποκλειστικά με delivery μέσω Wolt, αξιοποιώντας την υπάρχουσα κουζίνα του ομίλου στο Χαλάνδρι. Λογικά, εφόσον τα νούμερα το δικαιολογήσουν, θα αποκτήσει και φυσικό κατάστημα.
Τι είναι η Detroit-style και γιατί είναι διαφορετική
Για όποιον δεν την έχει δοκιμάσει, η Detroit-style φαίνεται απλώς μια χοντρή τετράγωνη πίτσα. Δεν είναι, όμως, έτσι ακριβώς. Η διαφορά είναι στη δομή, στην τεχνική και στη σειρά των υλικών. Η κρούστα φτιάχνεται από ζύμη υψηλής υγρασίας, κοντά στο 70%, που ψήνεται σε βαριά ατσάλινα ταψιά. Το αποτέλεσμα είναι μια βάση αέρινη από μέσα και τραγανή από κάτω, επειδή το λίπος στην βάση του ταψιού ουσιαστικά «τηγανίζει» τη ζύμη κατά το ψήσιμο. Αυτή η υφή δεν υπάρχει στη ναπολιτάνικη πίτσα, δεν υπάρχει στη Siciliana, δεν υπάρχει στη New York-style.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα