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Η νέα ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσινγκτον δημιουργεί ελπίδες για ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι
Η νέα ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσινγκτον δημιουργεί ελπίδες για ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι
Οι δηλώσεις του ακολουθούν την συντριπτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικρίνεται με σφοδρότητα από μέρος της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών για την προσέγγισή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές τροφοδοτεί τις ελπίδες για ενίσχυση της υποστήριξης της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε αργά το βράδυ από το δίκτυο ZDF της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης.
«Υπάρχει λοιπόν τώρα η ελπίδα, αφού διαμορφώνεται αυτή η ισορροπία δυνάμεων, ότι θα υποστηριχθούμε περισσότερο», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσθέτοντας ότι η ενισχυμένη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη του αμερικανικού Κονγκρέσου θα μπορούσε να επηρεάσει την Ρωσία και να την στρέψει προς «πιθανές διαπραγματεύσεις και πιθανή ειρήνη».
Οι δηλώσεις του ακολουθούν την συντριπτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικρίνεται με σφοδρότητα από μέρος της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών για την προσέγγισή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν "θα αναρωτηθεί αν έχει συμφέρον να συνεχίσει να πολεμά, εάν η (αμερικανική) υποστήριξη (προς την Ουκρανία) βαίνει αυξανόμενη».
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε «ευγνώμων προς τους Ρεπουμπλικανούς», αλλά θεωρεί ότι οι Δημοκρατικοί «εκφράζουν τελείως ξεκάθαρα την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία».
Παρά την αισιόδοξη ατμόσφαιρα, υψηλόβαθμος ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι «δύσκολοι μήνες αναμένονται μέχρι την συγκρότηση του νέου Κονγκρέσου».
«Ο Τραμπ θα δοκιμάσει να τα ξεπουλήσει όλα στην Ρωσία τώρα», είπε κάνοντας την εκτίμηση ότι και νέες παραχωρήσεις της Ουάσινγκτον προς την Μόσχα είναι πιθανές.
«Υπάρχει λοιπόν τώρα η ελπίδα, αφού διαμορφώνεται αυτή η ισορροπία δυνάμεων, ότι θα υποστηριχθούμε περισσότερο», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσθέτοντας ότι η ενισχυμένη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη του αμερικανικού Κονγκρέσου θα μπορούσε να επηρεάσει την Ρωσία και να την στρέψει προς «πιθανές διαπραγματεύσεις και πιθανή ειρήνη».
Οι δηλώσεις του ακολουθούν την συντριπτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικρίνεται με σφοδρότητα από μέρος της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών για την προσέγγισή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν "θα αναρωτηθεί αν έχει συμφέρον να συνεχίσει να πολεμά, εάν η (αμερικανική) υποστήριξη (προς την Ουκρανία) βαίνει αυξανόμενη».
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε «ευγνώμων προς τους Ρεπουμπλικανούς», αλλά θεωρεί ότι οι Δημοκρατικοί «εκφράζουν τελείως ξεκάθαρα την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία».
Παρά την αισιόδοξη ατμόσφαιρα, υψηλόβαθμος ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στο AFP ότι «δύσκολοι μήνες αναμένονται μέχρι την συγκρότηση του νέου Κονγκρέσου».
«Ο Τραμπ θα δοκιμάσει να τα ξεπουλήσει όλα στην Ρωσία τώρα», είπε κάνοντας την εκτίμηση ότι και νέες παραχωρήσεις της Ουάσινγκτον προς την Μόσχα είναι πιθανές.
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