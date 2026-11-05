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Ανεμοστρόβιλος με ανέμους 126 χλμ. σάρωσε αεροδρόμιο και κατοικημένες περιοχές στην Βραζιλία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Ανεμοστρόβιλος

Ανεμοστρόβιλος με ανέμους 126 χλμ. σάρωσε αεροδρόμιο και κατοικημένες περιοχές στην Βραζιλία, δείτε βίντεο

Το αεροδρόμιο Serafim Enoss Bertaso, στη νότια Βραζιλία, ανέστειλε πλήρως τις πτήσεις του

Ανεμοστρόβιλος με ανέμους 126 χλμ. σάρωσε αεροδρόμιο και κατοικημένες περιοχές στην Βραζιλία, δείτε βίντεο
Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε ισχυρός ανεμοστρόβιλος στη νότια Βραζιλία, με τους ανέμους να φτάνουν τα 126 χιλιόμετρα την ώρα, παρασύροντας κατασκευές, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και οδηγώντας στην αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου Serafim Enoss Bertaso.

Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια ώστε κατέρρευσε ολόκληρη η γυάλινη και μεταλλική πρόσοψη του αεροσταθμού, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες που βρίσκονταν στον χώρο αναμονής των πτήσεων.

Οι ζημιές δεν περιορίστηκαν στο κεντρικό κτίριο του αεροδρομίου, καθώς επεκτάθηκαν και στους χώρους όπου βρίσκονταν σταθμευμένα αεροσκάφη. Το αεροδρόμιο Serafim Enoss Bertaso, στη νότια Βραζιλία, ανέστειλε πλήρως τις πτήσεις του εξαιτίας των εκτεταμένων καταστροφών.



Η κατάρρευση της πρόσοψης προκάλεσε αναστάτωση στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να αποτιμήσουν το μέγεθος των ζημιών στις εγκαταστάσεις.

Το καταστροφικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου επηρέασε και κατοικημένες περιοχές, με τις εικόνες να αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή Μαρινγκά καταστράφηκαν σπίτια και άλλες εγκαταστάσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Κλείσιμο
Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε υποδομές, με τις πληγείσες περιοχές να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μετά το πέρασμα του ακραίου καιρικού φαινομένου.

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