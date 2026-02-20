Προχωρά η συνεργασία ΤΕΡΝΑ και UKRHYDROENERGO στην Ουκρανία
Προχωρά η συνεργασία ΤΕΡΝΑ και UKRHYDROENERGO στην Ουκρανία
Με τη συμμετοχή του Χάρη Θεοχάρη υπεγράφη στο Κίεβο Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας μεταξύ ΤΕΡΝΑ και UKRHYDROENERGO, ανοίγοντας τον δρόμο για ώριμα ενεργειακά έργα και ενίσχυση της ελληνοουκρανικής στρατηγικής συνεργασίας
Με τη διαδικτυακή παρουσία και παρέμβαση του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στο Κίεβο, η υπογραφή Εκτελεστικού Εγγράφου Εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΤΕΡΝΑ και της UKRHYDROENERGO.
Το Έγγραφο έρχεται σε συνέχεια του Μνημονίου Συμφωνίας που υπεγράφη στις 14 Νοεμβρίου 2025 και θα επιτρέψει στην ελληνική εταιρεία την πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα έργων κοινού ενδιαφέροντος, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ωρίμανση και ανάπτυξή τους.
Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, καθώς αφορά κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
Το Έγγραφο έρχεται σε συνέχεια του Μνημονίου Συμφωνίας που υπεγράφη στις 14 Νοεμβρίου 2025 και θα επιτρέψει στην ελληνική εταιρεία την πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα έργων κοινού ενδιαφέροντος, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ωρίμανση και ανάπτυξή τους.
Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία, καθώς αφορά κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα