Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέες πιέσεις μετά την χθεσινή επιδρομή των πωλητών

Προς δεύτερη σερί εβδομαδιαία πτώση το ΧΑ - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ λόγω του mega data center και η CrediaBank λόγω ΑΜΚ - Σήμερα τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναθεώρησης στους δείκτες του FTSE