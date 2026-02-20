Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέες πιέσεις μετά την χθεσινή επιδρομή των πωλητών
Προς δεύτερη σερί εβδομαδιαία πτώση το ΧΑ - Στο επίκεντρο η ΔΕΗ λόγω του mega data center και η CrediaBank λόγω ΑΜΚ - Σήμερα τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναθεώρησης στους δείκτες του FTSE
Νέα «μάχη» μεταξύ αγοραστών και πωλητών διεξάγεται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο προέρχεται από ένα σερί ισχυρών μεταπτώσεων (σ.σ. ράλι την Τετάρτη και sell off την Πέμπτη). Η μεταβλητότητα παραμένει κυρίαρχο στοιχείο στο ταμπλό, με την αγορά να ισορροπεί μεταξύ της κατοχύρωσης κερδών (profit taking) και της αντίδρασης ορισμένων μετοχών μετά τις πρόσφατες απώλειές τους.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/2), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,13% και διαπραγματεύεται στις 2.272,78 μονάδες. Σε περίπου 12 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με το χαμηλό ημέρας να εντοπίζεται στις 2.267,94 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.279,38 μονάδες.
Η φετινή απόδοση ξεπερνά το +7%, ενώ οδεύει προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση και πρέπει να σημειώσει κέρδη άνω του +0,58% σήμερα ώστε να επανέλθει στα θετικά πρόσημα. Σημειώνεται ότι το ΧΑ θα παραμείνει κλειστό στις 23 Φεβρουαρίου λόγω της αργίας για την Καθαρά Δευτέρα.
