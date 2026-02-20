Πιο κοντά η επένδυση των Dromeus – ΑPTO για το νέο Data Center στα Σπάτα – Αντιδρούν κάτοικοι και φορείς
Η επένδυση, στην πλήρη ανάπτυξη και των δύο της φάσεων προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 770 εκατ. ευρώ έως και το 2030 - Στα 300 εκατ. ευρώ η πρώτη φάση που ξεκινά εντός του τρέχοντος έτους
Ένα βήμα πιο κοντά στο δρόμο των αδειοδοτήσεων έρχεται η επένδυση των Dromeus Capital και APTO για το νέο κέντρο δεδομένων (data center) στην περιοχή των Σπάτων.
Για την επένδυση, που στην πλήρη ανάπτυξη και των δύο της φάσεων προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 770 εκατ. ευρώ, ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε σχέση με το αίτημα έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το επενδυτικό σχήμα της επενδυτικής Dromeus και της APTO, το βραχίονα της αμερικανικής PIMCO στον τομέα της κατασκευής κέντρων δεδομένων, έχει ήδη λάβει προέγκριση οικοδομικής αδείας και προχωρά με τις εκδόσεις των τελικών οικοδομικών αδειών. Στόχος, η εκκίνηση των κυρίως κατασκευαστικών εργασιών να γίνει από τα μέσα του τρέχοντος έτους και μετά, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι το έργο δε θα… σκοντάψει στις αντιδράσεις τοπικών φορέων και κατοίκων.
