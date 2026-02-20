Πιο κοντά η επένδυση των Dromeus – ΑPTO για το νέο Data Center στα Σπάτα – Αντιδρούν κάτοικοι και φορείς

Η επένδυση, στην πλήρη ανάπτυξη και των δύο της φάσεων προβλέπεται ότι θα ανέλθει σε 770 εκατ. ευρώ έως και το 2030 - Στα 300 εκατ. ευρώ η πρώτη φάση που ξεκινά εντός του τρέχοντος έτους