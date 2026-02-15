Διεθνή brands και νέα ξενοδοχεία στην Πάρο
Tο ολοκαίνουριο «Orosea Paros, Autograph Collection» του ομίλου της Marriott θα διαθέτει 40 σουίτες, η καθεμία με ιδιωτική πισίνα
Αυξάνονται και πληθύνονται τα διεθνή brands στην Πάρο. Μετά τη Hyatt και το «Destination by Hyatt», ιδιοκτησίας του ομίλου Parostec, που έχει αναλάβει να τρέξει από φέτος η γνωστή εταιρεία διαχείρισης πολυτελών ξενοδοχείων SWOT στο νησί, παρουσία θα έχει και ο όμιλος της Marriott με το ολοκαίνουριο «Orosea Paros, Autograph Collection».
Το «Destination by Hyatt» περιλαμβάνει 50 δωμάτια και σουίτες, εκ των οποίων τα 39 διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και τα 11 υδρομασάζ. Ως προς το πεντάστερο «Orosea Paros», τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η εταιρεία Trésor Hospitality, θα διαθέτει 40 σουίτες, η καθεμία με ιδιωτική πισίνα, κέντρο ευεξίας, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, εστιατόριο, κεντρική πισίνα με μπαρ κ.ά.
Πηγή: newmoney.gr
