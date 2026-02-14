Νέο ψηφιακό υπερόπλο με real time ελέγχους από την Eφορία

Ένα νέο ψηφιακό υπερόπλο ετοιμάζεται να τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες, βάζοντας στο στόχαστρο τις αποκλίσεις στον τζίρο και τις αποδείξεις τη στιγμή ακριβώς που αυτές συμβαίνουν. Η φιλοσοφία του είναι απλή αλλά ριζικά διαφορετική απ’ ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα: η Εφορία δεν θα περιμένει πια εκ των υστέρων διασταυρώσεις, καταγγελίες ή πολύμηνους ελέγχους, αλλά θα «βλέπει» σε πραγματικό χρόνο πότε κάτι δεν κολλάει στα οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης και θα ενεργοποιεί αυτόματα τον ελεγκτικό μηχανισμό.Σήμερα, με το σύστημα e-send οι αποδείξεις διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις ταμειακές μηχανές στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα ψηφιοποίησης, το οποίο όμως λειτουργεί κυρίως καταγραφικά. Το νέο σύστημα έρχεται να το αντικαταστήσει, προσθέτοντας αυτό που μέχρι τώρα έλειπε: άμεση ανάλυση, σύγκριση δεδομένων και αυτόματη αντίδραση. Οταν μια επιχείρηση εμφανίζει ξαφνικά μεγάλη πτώση στις συναλλαγές ή στον αριθμό των αποδείξεων που κόβει, το σύστημα δεν θα το καταγράφει απλώς, αλλά θα χτυπά κόκκινο συναγερμό στον φοροελεγκτικό μηχανισμό.Το ψηφιακό αυτό εργαλείο εντάσσεται στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για 72.000 ελέγχους μέσα στο 2026, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια. Το βάρος θα δοθεί κυρίως σε επιτόπιους ελέγχους, σε κλάδους με υψηλή παραβατικότητα, σε επιχειρήσεις που έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά στο παρελθόν, αλλά και σε όσες, χωρίς «βαρύ» ιστορικό, εμφανίζουν ύποπτα μοτίβα και προσπαθούν να περάσουν κάτω από το ραντάρ της Εφορίας.