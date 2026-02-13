Κάτω από τις 2.300 μονάδες το Χρηματιστήριο - «Βουτιά» 2,8% για τον Γενικό Δείκτη

Η χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων 10 μηνών - Διπλό «χτύπημα» στο ΧΑ λόγω του τεχνολογικό sell off στις διεθνείς αγορές και του profit taking σε μετοχές που υπεραποδίδουν - Στο κόκκινο όλοι οι επιμέρους κλάδοι - Μπήκε τέλος στο σερί των 8 συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων