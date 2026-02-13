Κάτω από τις 2.300 μονάδες το Χρηματιστήριο - «Βουτιά» 2,8% για τον Γενικό Δείκτη
Η χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων 10 μηνών - Διπλό «χτύπημα» στο ΧΑ λόγω του τεχνολογικό sell off στις διεθνείς αγορές και του profit taking σε μετοχές που υπεραποδίδουν - Στο κόκκινο όλοι οι επιμέρους κλάδοι - Μπήκε τέλος στο σερί των 8 συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων
«Σφυροκόπημα» δέχθηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα να χάσει τη στήριξη των 2.300 μονάδων. Οι πωλητές είχαν από την αρχή τον πρώτο λόγο και στη συνέχεια ανέβασαν ταχύτητα, ασκώντας πιέσεις σε όλο το ταμπλό. Πίσω από τη σημερινή «βουτιά», που ήταν η χειρότερη των τελευταίων 10 μηνών, κρύβεται το τεχνολογικό sell off στη Wall Street που επηρεάζει συνολικά τις αγορές, σε συνδυασμό με την ανάγκη των επενδυτών στο ΧΑ να κατοχυρώσουν ένα μέρος των αξιόλογων κερδών που έχουν αποκομίσει από την έναρξη της φετινής χρονιάς.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (13/2), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 66,47 μονάδες ή -2,82% και έκλεισε στις 2.288,83 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.287,90 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.334,60 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τις 7 Απριλίου 2025 (-7,43%). Ταυτόχρονα, ο ΓΔ έκλεισε σε πτωτικό έδαφος έπειτα από 8 συνεχόμενες θετικές εβδομάδες, καταγράφοντας απώλειες -3,11% στο πενθήμερο. Σε +7,93% διαμορφώνεται η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2026.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν όλοι οι κλάδοι, με τις τράπεζες, τη βιομηχανίας και την ενέργεια να αποτελούν τους αρνητικούς πρωταγωνιστές. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν ορισμένα blue chips, που διόρθωσαν από τα πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ τους. Η Titan διολίσθησε κατά -8%, ενώ απώλειες πέριξ του -5% κατέγραψαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η ElvalHalcor. Με πτώση άνω του -4% ακολούθησαν η ΔΕΗ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα
Η προσοχή των επενδυτών σε εγχώριο επίπεδο στρέφεται σταδιακά προς τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων για την χρήση 2025. Η Coca-Cola HBC άνοιξε την αυλαία την περασμένη Τρίτη (10/2), ενώ την ερχόμενη Τετάρτη (18/2) σειρά έχουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΕΧΑΕ. Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσουν τις επιδόσεις τους η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Ideal Holdings και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Premia Properties.
Μετά τη στάση αναμονής από τον MSCI, ο FTSE Russell θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της δικής του αναδιάρθρωσης δεικτών (rebalancing) την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Όποιες αλλαγές προκύψουν θα ισχύουν μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 20ής Μαρτίου και θα τεθούν επίσημα σε ισχύ από τις 23 Μαρτίου.
«Πράσινο φως» άναψε χθες η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του ομολόγου της Capital Clean Energy Carriers, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, καθώς διαπίστωσε την κατ’ αρχήν πλήρωση των προϋποθέσεων εισαγωγής των έως 250.000 κοινών ονομαστικών ομολογιών της εταιρείας.
Αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές
Διόρθωσε απότομα η Wall Street, μετά τις απανωτές υπερβάσεις και την κατάκτηση των 50.000 μονάδων από τον Dow Jones, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που ανακοινώθηκαν λίγο πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Σε ετήσια βάση ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή ανήλθε σε 2,4% τον Ιανουάριο και ο δομικός δείκτης σε 2,5%. «Χλιαρά» υποδέχθηκε η αγορά τα νέα δεδομένα, με τον Dow Jones και τον Nasdaq να υποχωρούν κατά -0,2%.
Μεικτές τάσεις καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα οποία επηρεάζονται ως ένα βαθμό από το τεχνολογικό sell off στις ΗΠΑ, ενώ η προσοχή παραμένει στραμμένη στα εταιρικά αποτελέσματα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,3%, ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,5%, ενώ ο γερμανικός DAX και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύονται αμφότεροι κατά +0,2%.
