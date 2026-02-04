Τριήμερο ράλι 4% στο Χρηματιστήριο – Επιασε τις 2.400 μονάδες, νέο υψηλό 16 ετών

Σε Alpha Bank, Metlen και Jumbo η προσοχή των επενδυτών

Μεικτά πρόσημα στις διεθνείς αγορές

Την τρίτη διαδοχική του άνοδο κατάφερε το ελληνικό χρηματιστήριο και μάλιστα με κέρδη τουλάχιστον +1% σε όλες τις περιπτώσεις, έχοντας το απόλυτο στις πρώτες συνεδριάσεις του Φεβρουαρίου. Με αυτό τον τρόπο κατέκτησε το ορόσημο των 2.400 μονάδων, μία τιμή που είχε να δει από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2009. Σε +3,98% ανέρχονται τα κέρδη του τριημέρου.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (4/2),, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.407,09 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.371 μονάδες. Πρόκειται γιαΑμέσως μετά βρίσκουμε τις 2.433,24 μονάδες της 2ας Δεκεμβρίου 2009. Κέρδη +13,5% σημειώνει φέτος ο ΓΔ, ενώ οι τράπεζες, οι οποίες διευρύνουν συνεχώς το υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015), καταγράφουν απόδοση +24% μέσα στο 2026.Νέα ιστορικά ρεκόρ πέτυχαν η Coca-Cola HBC, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil. Η ΕΕΕ έριξε το «οχυρό» των 48 ευρώ λίγες ημέρες πριν ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματά της (10 Φεβρουαρίου). Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έφτασε μία «ανάσα» από τα 35 ευρώ και η Motor Oil από τα 36 ευρώ. Πάνω από τα 20 ευρώ εδραιώνεται η ΔΕΗ, επεκτείνοντας το ρεκόρ 18 ετών (Ιούλιος 2008). Ισχυρή άνοδο κατέγραψε η ElvalHalcor, κλείνοντας σε νέο υψηλό 19 ετών (Ιούλιος 2007), κοντά στα 5 ευρώ. «Άλμα» +7% κατέγραψε η Lamda Development πιάνοντας τα 7,5 ευρώ, ενώ «βουτιά» άνω του -3% σημείωσε η Titan οπισθοχωρώντας κάτω από τα 55 ευρώ.Στις αγορές βγήκε χθες η Alpha Bank με 7ετές senior preferred ομόλογο -με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 χρόνια- αντλώντας 750 εκατ. ευρώ. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 3,5%. Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η δυνητική συμμετοχή της JPMorgan στο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 7,25%, κατέχοντας έμμεσα το 1,21%, ενώ υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης επιπλέον 6,04% μέσω call και put options. Η Alpha Bank γνωστοποίησε ακόμη ότι θα ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα στις 27 Φεβρουαρίου.Νέες εξελίξεις για τη Metlen, καθώς προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με τη Schroders Greencoat για την πώληση επτά φωτοβολταϊκών έργων 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή μεταξύ της Schroders Greencoat και της Metlen, μετά την εξαγορά χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών περίπου 110 MW στην Βρετανία το 2024. Σχολιάζοντας το deal, η Citi και η Morgan Stanley επισημαίνουν ότι η Metlen εκτελεί με συνέπεια το asset rotation plan και συνεχίζει να μετατρέπει ώριμα έργα ΑΠΕ σε άμεση ρευστότητα.Στην έκτακτη γενική συνέλευση της Jumbo, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 16:00, ήταν στραμμένη η προσοχή της εγχώριας αγοράς. Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης η έγκριση της διανομής έκτακτης χρηματικής διανομής για το 2026, μικτού ποσού 0,5 ευρώ ανά μετοχή (67,18 εκατ. ευρώ). Λίγες ώρες πριν τη ΓΣ, η διοίκηση της Jumbo έδωσε guidance για καθαρά κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ και αύξηση πωλήσεων κατά 5% φέτος. Έκανε, δε, λόγο για πρόσθετες διανομές σε περίπτωση που είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Ανακοίνωσε επίσης ότι οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 8% τον Ιανουάριο.Ισχυρές πιέσεις δέχεται η Wall Street λόγω των φόβων για το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι νέες ανησυχίες αφορούν στις επιπτώσεις του κλάδου AI στα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών software. Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τον Dow Jones στο +0,5%. Αντίθετα, ο S&P 500 υποχωρεί κατά -0,1% και ο Nasdaq κατά -0,6%.Ανοδικά κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους αγοραστές να ανεβάζουν στροφές μετά το χλιαρό ξεκίνημα. Η προσοχή είναι στραμμένη στα εταιρικά αποτελέσματα και την αυριανή ετυμηγορία της ΕΚΤ για τα επιτόκια. Στο πεδίο των συναλλαγών, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,5%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 και ο γαλλικός CAC 40 κινούνται υψηλότερα κατά +1,4% και +1,3%, αντίστοιχα. Στον αντίποδα, ο γερμανικός DAX χάνει -0,2%.