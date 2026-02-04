LAMDA: Aυτό είναι το νέο οικιστικό project των 128 διαμερισμάτων στο project του Ελληνικού

Το νέο κτιριακό συγκρότημα με 5 κτίρια και 16 πισίνες περιλαμβάνει και ένα κομμάτι με 11 εμπορικά καταστήματα μικρής κλίμακας, ενώ εντάσσεται στην οικιστική γειτονιά του Little Athens