LAMDA: Aυτό είναι το νέο οικιστικό project των 128 διαμερισμάτων στο project του Ελληνικού
LAMDA: Aυτό είναι το νέο οικιστικό project των 128 διαμερισμάτων στο project του Ελληνικού
Το νέο κτιριακό συγκρότημα με 5 κτίρια και 16 πισίνες περιλαμβάνει και ένα κομμάτι με 11 εμπορικά καταστήματα μικρής κλίμακας, ενώ εντάσσεται στην οικιστική γειτονιά του Little Athens
Ενα ακόμη μεγάλο οικιστικό project προχωρά τώρα η Lamda Development εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, αυτή τη φορά για 128 διαμερίσματα στην υπό διαμόρφωση γειτονιά του «Little Athens».
Το νέο οικιστικό έχει προχωρήσει τώρα με τις αδειοδοτήσεις, έχοντας εξασφαλίσει την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και αφορά ένα νέο κτιριακό συγκρότημα πέντε κτιρίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά το οποίο θα αποτελείται από 4 πενταώροφα κτίρια κατοικιών και ένα επίσης πενταώροφο κτίριο κατοικιών με εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης στο ισόγειο, υπόγειους χώρους με 240 θέσεις στάθμευσης (και επιπλέον υπαίθριων 23 θέσεων, επομένως σύνολο 263 θέσεων στάθμευσης). Το συγκρότημα, με βάση το σχετικό σχεδιασμό προβλέπεται ότι θα διαθέτει και 16 πισίνες, ενώ κύριος μελετητής του έργου είναι το αρχιτεκτονικό γραφείο AUDO.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το νέο οικιστικό έχει προχωρήσει τώρα με τις αδειοδοτήσεις, έχοντας εξασφαλίσει την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και αφορά ένα νέο κτιριακό συγκρότημα πέντε κτιρίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά το οποίο θα αποτελείται από 4 πενταώροφα κτίρια κατοικιών και ένα επίσης πενταώροφο κτίριο κατοικιών με εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης στο ισόγειο, υπόγειους χώρους με 240 θέσεις στάθμευσης (και επιπλέον υπαίθριων 23 θέσεων, επομένως σύνολο 263 θέσεων στάθμευσης). Το συγκρότημα, με βάση το σχετικό σχεδιασμό προβλέπεται ότι θα διαθέτει και 16 πισίνες, ενώ κύριος μελετητής του έργου είναι το αρχιτεκτονικό γραφείο AUDO.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα