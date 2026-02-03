Αυξάνονται οι Τούρκοι τουρίστες – Ανεβάζει ταχύτητες με νέα δρομολόγια ακόμη και off season η Aegean

Το προφίλ των Τούρκων ταξιδιωτών - Πριν την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου αιχμής ξεκινούν φέτος τα δρομολόγια της Aegean Airlines από Κωνσταντινούπολη προς Κρήτη, Σαντορίνη και Μύκονο