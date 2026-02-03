Αυξάνονται οι Τούρκοι τουρίστες – Ανεβάζει ταχύτητες με νέα δρομολόγια ακόμη και off season η Aegean
Αυξάνονται οι Τούρκοι τουρίστες – Ανεβάζει ταχύτητες με νέα δρομολόγια ακόμη και off season η Aegean
Το προφίλ των Τούρκων ταξιδιωτών - Πριν την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου αιχμής ξεκινούν φέτος τα δρομολόγια της Aegean Airlines από Κωνσταντινούπολη προς Κρήτη, Σαντορίνη και Μύκονο
Η αυξημένη ζήτηση της περασμένης χρονιάς από τη γείτονα φέρνει αυξημένη συνδεσιμότητα φέτος στα δρομολόγια Ελλάδας – Τουρκίας, με τη μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική να αυξάνει τις πτήσεις ακόμη και εκτός της περιόδου αιχμής του καλοκαιριού και μάλιστα από την ελληνική Περιφέρεια και δη τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Κρήτης.
Φέτος τα δρομολόγια της Aegean Airlines από Κωνσταντινούπολη προς Κρήτη, Σαντορίνη και Μύκονο ξεκινούν πριν την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου αιχμής, με την Κρήτη ειδικά να αναδεικνύεται σε κόμβο χειμερινού τουρισμού, με τα δρομολόγια να εκκινούν από τις 9 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Aegean Airlines για το 2026, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα πτήσεων περιλαμβάνει:
Κωνσταντινούπολη – Αθήνα: 4 πτήσεις την εβδομάδα
Σμύρνη – Αθήνα: 5 πτήσεις την εβδομάδα
Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη: 2 πτήσεις την εβδομάδα (σε ισχύ από τις 24 Νοεμβρίου 2025)
Κωνσταντινούπολη – Μύκονος: 4 πτήσεις την εβδομάδα
Σμύρνη – Θεσσαλονίκη: 1 πτήση την εβδομάδα από την 1η Ιουνίου
Κωνσταντινούπολη – Κρήτη: 2 πτήσεις την εβδομάδα από τις 9 Φεβρουαρίου, με αύξηση σε 3 πτήσεις την εβδομάδα μετά τις 4 Απριλίου
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Φέτος τα δρομολόγια της Aegean Airlines από Κωνσταντινούπολη προς Κρήτη, Σαντορίνη και Μύκονο ξεκινούν πριν την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου αιχμής, με την Κρήτη ειδικά να αναδεικνύεται σε κόμβο χειμερινού τουρισμού, με τα δρομολόγια να εκκινούν από τις 9 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Aegean Airlines για το 2026, το επικαιροποιημένο πρόγραμμα πτήσεων περιλαμβάνει:
Κωνσταντινούπολη – Αθήνα: 4 πτήσεις την εβδομάδα
Σμύρνη – Αθήνα: 5 πτήσεις την εβδομάδα
Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη: 2 πτήσεις την εβδομάδα (σε ισχύ από τις 24 Νοεμβρίου 2025)
Κωνσταντινούπολη – Μύκονος: 4 πτήσεις την εβδομάδα
Σμύρνη – Θεσσαλονίκη: 1 πτήση την εβδομάδα από την 1η Ιουνίου
Κωνσταντινούπολη – Κρήτη: 2 πτήσεις την εβδομάδα από τις 9 Φεβρουαρίου, με αύξηση σε 3 πτήσεις την εβδομάδα μετά τις 4 Απριλίου
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα