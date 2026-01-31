Τουρισμός: Αύξηση 5% στις προκρατήσεις για τη φετινή σεζόν
Πάνω από τα 23,5 δισ. ευρώ, σχεδόν 2 δισ. ευρώ επιπλέον από την προηγούμενη χρονιά, οι τουριστικές εισπράξεις του 2025 - Οι 5+1 παράμετροι που δίνουν φέτος τον τόνο

Με το 2025 να κλείνει με τουριστικές εισπράξεις για πρώτη φορά, όπως όλα δείχνουν, πάνω από τα 23,5 δισ. ευρώ, σχεδόν 2 δισ. ευρώ επιπλέον έναντι του προηγούμενου έτους αναφοράς, του 2024, το 2026 έχει ξεκινήσει με θετικούς οιωνούς μεν ως προς τη ζήτηση και τις προκρατήσεις, αυξημένο προβληματισμό δε από πλευράς της τουριστικής αλυσίδας σε σχέση με τη χωρητικότητα των προορισμών για τη θερινή σεζόν και τις κρίσιμες υποδομές στα νησιά.


