Στουρνάρας στο ΕΒΕΑ: Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική της

Βασικές συνιστώσες της ανάπτυξης η ιδιωτική κατανάλωση και οι καθαρές εξαγωγές, ενώ θετική ήταν και η συμβολή των επενδύσεων, ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας