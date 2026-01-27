Σε εξέλιξη το επενδυτικό story της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανεβάζει τον πήχη στα 44,2 ευρώ η Axia

Σύσταση buy - Η αγορά δεν έχει ενσωματώσει πλήρως την αξία των επενδύσεων που έρχονται με αιχμή την Εγνατία Οδό και το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης, εξηγεί η ΑΧΙΑ