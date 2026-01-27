Σε εξέλιξη το επενδυτικό story της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανεβάζει τον πήχη στα 44,2 ευρώ η Axia
Σύσταση buy - Η αγορά δεν έχει ενσωματώσει πλήρως την αξία των επενδύσεων που έρχονται με αιχμή την Εγνατία Οδό και το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης, εξηγεί η ΑΧΙΑ
Νέα αυξημένη τιμή-στόχο θέτει η Axia Ventures Group για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ανεβάζοντας τον πήχη στα 44,2 ευρώ από 27,4 ευρώ προηγουμένως. Αυτό συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 37,6% από τα επίπεδα της 23ης Ιανουαρίου (32,12 ευρώ). Ταυτόχρονα, η χρηματιστηριακή εταιρεία διατηρεί τη σύσταση «buy» (αγορά) για τη μετοχή και εκτιμά ότι τη συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 4,57 δισ. ευρώ.
Το επενδυτικό story της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε εξέλιξη, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τους μετόχους, καθώς οι υφιστάμενες δραστηριότητες υπεραποδίδουν σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις και οι ήδη κατοχυρωμένες παραχωρήσεις μετατρέπονται σταδιακά σε απτά, αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, επισημαίνει η Axia.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αγορά αποτιμά σε μεγάλο βαθμό την αξία των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του ομίλου, όχι όμως και των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που έχουν ήδη συμφωνηθεί, ξεκινώντας από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ωρίμανσης, με τα 1,9 δισ. ευρώ ιδίων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί να αρχίζουν μόλις τώρα να αποδίδουν.
Την ίδια στιγμή, ο όμιλος κινείται σε πολλαπλά μέτωπα για την εξασφάλιση νέων κατασκευαστικών projects, ενισχύοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο-ρεκόρ των 9,2 δισ. ευρώ, ενώ πρόσθετη αξία αναμένεται και από τη στρατηγική σύμπραξη με τη Motor Oil στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ενέργειας.
