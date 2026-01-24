«Βαράγκης»: Σε ανηφορικό δρόμο και… χωρίς Βαράγκη (pics)
Σε ζημιογόνα τροχιά εξακολουθεί να βρίσκεται η διάδοχος της ιστορικής εταιρείας επίπλων μετά το πέρασμά της σε νέους ιδιοκτήτες - Εκτός Δ.Σ. από το καλοκαίρι ο Δημήτρης Βαράγκης και ένας πλειστηριασμός με… όνομα
Σε ανηφορικό δρόμο εξακολουθεί να κινείται η Varangis Furniture & Interiors Α.Ε., δηλαδή το σχήμα που διαδέχθηκε την ιστορική εταιρεία επίπλων «Βαράγκης» μετά την έγκριση του σχεδίου διάσωσης προ τετραετίας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες καταστάσεις για τη χρήση του 2024, ο κύκλος εργασιών ήταν 221.057,84 ευρώ έναντι 190.386,81 ευρώ το 2023, ενώ το τελικό προ φόρων αποτέλεσμα ζημίες ύψους 1.661.376 ευρώ έναντι ζημιών 1.235.683 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
