«Βαράγκης»: Σε ανηφορικό δρόμο και… χωρίς Βαράγκη (pics)

Σε ζημιογόνα τροχιά εξακολουθεί να βρίσκεται η διάδοχος της ιστορικής εταιρείας επίπλων μετά το πέρασμά της σε νέους ιδιοκτήτες - Εκτός Δ.Σ. από το καλοκαίρι ο Δημήτρης Βαράγκης και ένας πλειστηριασμός με… όνομα