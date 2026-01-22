Alpha Bank: Διανέμει προμέρισμα για την χρήση 2026 – Τον Δεκέμβριο η καταβολή του
Alpha Bank: Διανέμει προμέρισμα για την χρήση 2026 – Τον Δεκέμβριο η καταβολή του
Ημερομηνία αποκοπής στο δικαίωμα είσπραξης του προμερίσματος έχει οριστεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου - Στις 27 Φεβρουαρίου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα 2025
Το οικονομικό ημερολόγιο για το 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 2025 την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.
Όσον αφορά τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2025, η αποκοπή έχει οριστεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου και η πληρωμή θα ξεκινήσει την Τετάρτη 8 Ιουλίου.
Επιπλέον, η τράπεζα προανήγγειλε τη διανομή προμερίσματος για την χρήση 2026, με την αποκοπή του να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Η έναρξη καταβολής του προμερίσματος θα ακολουθήσει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Όσον αφορά τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2025, η αποκοπή έχει οριστεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου και η πληρωμή θα ξεκινήσει την Τετάρτη 8 Ιουλίου.
Επιπλέον, η τράπεζα προανήγγειλε τη διανομή προμερίσματος για την χρήση 2026, με την αποκοπή του να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Η έναρξη καταβολής του προμερίσματος θα ακολουθήσει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα