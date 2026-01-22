Alpha Bank: Διανέμει προμέρισμα για την χρήση 2026 – Τον Δεκέμβριο η καταβολή του
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Alpha Bank

Alpha Bank: Διανέμει προμέρισμα για την χρήση 2026 – Τον Δεκέμβριο η καταβολή του

Ημερομηνία αποκοπής στο δικαίωμα είσπραξης του προμερίσματος έχει οριστεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου - Στις 27 Φεβρουαρίου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα 2025

Alpha Bank: Διανέμει προμέρισμα για την χρήση 2026 – Τον Δεκέμβριο η καταβολή του
Το οικονομικό ημερολόγιο για το 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank, η οποία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 2025 την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2025, η αποκοπή έχει οριστεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου και η πληρωμή θα ξεκινήσει την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Επιπλέον, η τράπεζα προανήγγειλε τη διανομή προμερίσματος για την χρήση 2026, με την αποκοπή του να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Η έναρξη καταβολής του προμερίσματος θα ακολουθήσει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

