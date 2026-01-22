Volkswagen: Σχεδιάζει εξοικονόμηση €1 δισ. με ψαλίδι σε διοικητικές θέσεις και δομές παραγωγής

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, μείωση μελών ΔΣ κατά περίπου ένα τρίτο έως το καλοκαίρι