Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιμένουν για δεύτερη μέρα οι πωλητές παρά την αρχική αντίδραση
Νέες απώλειες έπειτα από τη χειρότερη συνεδρίαση του τελευταίου διμήνου - Ασκήσεις ψυχραιμίας στις διεθνείς αγορές μετά το χθεσινό sell off
Αν και αρχικά έβγαζε αντίδραση, το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει και σήμερα πτωτικά, μετά το χθεσινό sell off που αναστάτωσε όλες τις αγορές. Η επενδυτική κοινότητα εστιάζει στο Νταβός, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ο Αμερικανικός πρόεδρος έχει δημιουργήσει νέες αναταράξεις λόγω των αξιώσεών του για τη Γροιλανδία, αλλά και των δασμών που είπε ότι θα επιβάλλει σε όσες ευρωπαϊκές χώρες εναντιώνονται. Τριγμούς προκάλεσαν και οι πωλήσεις «μαμούθ» 7,6 τρισ. δολαρίων στα ιαπωνικά ομόλογα.
Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (21/1) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,16% και διαπραγματεύεται στις 2.212,99 μονάδες. Σε περίπου 16 μονάδες υπολογίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.210,94 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.226,58 μονάδες.
Μπορεί τη Δευτέρα (19/1) να κατάφερε να απορροφήσει τις διεθνείς πιέσεις, ωστόσο την Τρίτη (20/1) η Λεωφόρος Αθηνών συμπαρασύρθηκε από την αρνητική εικόνα των υπόλοιπων αγορών και κατέγραψε σημαντικές απώλειες, διορθώνοντας από τα υψηλά 16ετίας (Ιανουάριος 2010). Πραγματοποίησε, δε, τη χειρότερη συνεδρίαση του τελευταίου διμήνου και συγκεκριμένα από τις 18 Νοεμβρίου 2025, με τις τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση, τα φετινά κέρδη του ΧΑ παραμένουν αξιόλογα και υπολογίζονται σε +4,5%.
